Le Vietnam copréside la 16e réunion ministérielle Mékong - Japon

Dans le cadre de la 58 e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et des réunions connexes, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bùi Thanh Son, a co-présidé le 10 juillet la 16 e réunion ministérielle Mékong - Japon (MJC), tenue au Centre de conférences de Kuala Lumpur, Malaisie.

Prenant la parole lors de la réunion, le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné la nécessité de renouveler la coopération Mékong - Japon à travers un nouvel état d’esprit, de nouvelles méthodes et une approche innovante et adaptable, afin de bâtir un mécanisme MJC moderne, efficace et résilient.

Il a proposé de concentrer les efforts communs sur trois axes prioritaires :

Renforcement des infrastructures physiques et numériques, facilitation du commerce transfrontalier et soutien au développement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Accélération de la numérisation et de l’innovation, mise en place de centres numériques, promotion des technologies vertes dans la production et la gestion.

Accélération des solutions intersectorielles face aux défis liés à la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique, notamment à travers l’investissement et le transfert de technologies pour développer les énergies renouvelables.

Le ministre vietnamien a insisté sur le rôle fondamental du secteur privé dans la concrétisation de ces priorités et a proposé l’organisation périodique d’un forum d’affaires Mékong - Japon afin de valoriser les contributions des milieux d’affaires de la région.

Les membres du mécanisme MJC - comprenant le Cambodge, le Laos, le Myanmar, le Japon, la Thaïlande et le Vietnam - ont salué l’initiative vietnamienne et reconnu le rôle moteur de Hanoï et Tokyo dans le renforcement du partenariat. Ils se sont accordés sur la relance du Sommet Mékong - Japon d’ici la fin de l’année 2025.

La réunion s’est conclue par une déclaration conjointe des deux coprésidents, marquant une nouvelle phase de coopération stratégique.

Le Vietnam est le premier pays du Mékong à assumer la coprésidence du mécanisme MJC depuis la mise en place de cette nouvelle structure de gouvernance en 2025.

