Vietnam - Cambodge : une coopération économique et d’investissement renforcée

Le renforcement de la coopération économique et des investissements entre le Vietnam et le Cambodge a été au centre des discussions entre l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, et le vice-Premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge (CDC), Sun Chanthol.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur Nguyên Minh Vu a souligné que le Cambodge figurait parmi les premières destinations d'investissement vietnamien à l'étranger. Le Vietnam compte plus de 200 projets totalisant un capital social de près de 3 milliards de dollars, représentant environ 12% du total des investissements nationaux à l'étranger et dont 75% sont concentrés dans le secteur agricole.

L'ambassadeur a rappelé l'organisation, en avril dernier, d'un dialogue fructueux entre l'ambassade du Vietnam au Cambodge et plus de 150 représentants d'entreprises vietnamiennes. Il a exprimé le souhait de voir les deux parties intensifier leurs efforts pour promouvoir les investissements et organiser régulièrement des forums de dialogue entre les entreprises vietnamiennes et le CDC.

Ces initiatives visent à offrir aux entreprises une meilleure compréhension des politiques d'incitation à l'investissement du Cambodge et à faciliter la résolution des défis rencontrés sur le terrain.

En réponse, le vice-Premier ministre Sun Chanthol a réaffirmé l'engagement du Cambodge à améliorer son environnement d'investissement et à créer des conditions optimales pour attirer les capitaux internationaux, malgré des difficultés et des défis persistants. Il a également exprimé le souhait que le Vietnam et le Cambodge parviennent rapidement à un accord sur la connexion de l'autoroute Phnom Penh-Bavet à celle de Hô Chi Minh-Tây Ninh, un projet stratégique pour renforcer la connectivité régionale.

Le vice-Premier ministre a également insisté sur la nécessité de faciliter davantage la circulation transfrontalière des véhicules et des citoyens des deux pays, afin de stimuler le commerce, les investissements et le développement économique des régions frontalières, dans le respect des intérêts mutuels et de l'amitié traditionnelle qui unit les deux peuples.

Selon les données publiées le 2 octobre, au cours des neuf premiers mois de 2025, le Comité d'investissement du Cambodge relevant du CDC a approuvé 546 projets d'investissement, représentant un capital social total d'environ 7,8 milliards de dollars. Ce chiffre marque une augmentation notable de 132 projets par rapport à 2024, soit une croissance d'environ 73%.

Durant cette période, les capitaux d'investissement des entreprises vietnamiennes se sont distingués en se classant parmi les cinq principaux contributeurs aux investissements étrangers au Cambodge.

VNA/CVN