Le Vietnam, "point lumineux" de la croissance en Asie selon les institutions internationales

Dans leurs rapports publiés en septembre 2025, de nombreuses institutions financières internationales ont unanimement reconnu le Vietnam comme un point lumineux de croissance dans la région, malgré un contexte économique mondial encore marqué par de nombreuses incertitudes.

Avec un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 7,5% au premier semestre, l’économie vietnamienne affiche une dynamique impressionnante, posant ainsi les bases permettant au gouvernement de viser un objectif annuel compris entre 8,3% et 8,5%.

Il est à noter que les perspectives pour 2025–2026 divergent selon les organismes, reflétant une certaine prudence face aux risques globaux. La Banque asiatique de développement (BAD) a révisé à la hausse sa prévision de croissance pour 2025, à 6,7%, en soulignant une reprise robuste dans les secteurs industriel et de la construction.

De son côté, la banque UOB se montre encore plus optimiste, portant sa prévision à 7,5% et estimant que, si les réformes se poursuivent, le Vietnam pourrait maintenir une croissance moyenne de 7% à long terme.

La Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) adoptent en revanche une posture plus prudente, avec des prévisions respectives de 6,6% et 6,5% pour 2025. Le FMI met même en garde contre une possible décélération à 5,6% en 2026, principalement en raison des nouvelles politiques tarifaires américaines.

Malgré ces écarts chiffrés, toutes ces institutions s’accordent sur un point essentiel : le Vietnam dispose de nombreux atouts structurels pour soutenir une croissance durable

Parmi les facteurs de prudence évoqués, la nouvelle politique tarifaire des États-Unis occupe une place centrale. Entrée en vigueur le 7 août 2025, elle impose une taxe de 20% sur les produits importés directement du Vietnam et de 40% sur ceux considérés comme "transbordés". L’absence de définition claire de ce terme exerce une pression significative sur plusieurs secteurs d’exportation clés du pays.

Selon les premières estimations de la BM, entre 1,6% et 10,6% des exportations vietnamiennes vers les États-Unis pourraient être impactées si l’interprétation est large. En pratique, les exportations vers ce marché ont reculé de 2% en août 2025, affectant nettement les secteurs du textile, du bois et de la machinerie.

D’autres éléments sont également mentionnés par la BM et le FMI, notamment les risques liés au ralentissement économique des deux principaux partenaires commerciaux, les États-Unis et la Chine, conjugués à des conflits géopolitiques prolongés en Europe et au Moyen-Orient.

Par ailleurs, UOB souligne que la dépréciation de 3,4% du đồng vietnamien depuis le début de l’année témoigne d’une pression persistante sur le taux de change, dans un contexte où les taux d’intérêt en dollars et en đồng restent fortement divergents.

Néanmoins, la plupart des organisations internationales estiment cependant que ces risques restent temporaires et peuvent être compensés par la résilience interne du pays, à condition que le Vietnam maintienne une stabilité macroéconomique et une gestion flexible des politiques publiques

Dynamique de croissance interne

L’économie vietnamienne bénéficie en effet de nombreux moteurs positifs. Les exportations ont progressé de 14,2% au premier semestre 2025, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint 15,4 milliards de dollars, un record en cinq ans, principalement orientés vers les technologies avancées, les énergies renouvelables et l’industrie de transformation. Les grands projets venus du Japon, de la République de Corée et de l’Europe apportent non seulement des capitaux, mais contribuent aussi à renforcer les chaînes de valeur locales.

La consommation privée, qui représente plus de 65% du PIB, demeure un pilier solide grâce à une inflation maîtrisée autour de 3,3%. Les secteurs des services, du commerce de détail, du tourisme et de l’immobilier enregistrent une nette reprise, avec près de 14 millions de visiteurs internationaux enregistrés sur les huit premiers mois de 2025, soit une hausse d’environ 30% par rapport à la même période en 2024.

L’agriculture, bien que représentant une part plus réduite du PIB, conserve un rôle essentiel pour la stabilité sociale et la sécurité alimentaire. Certains rapports, comme celui du magazine britannique UK Investor Magazine, saluent même la réussite agricole vietnamienne comme un signe de capacité d’adaptation et de résilience dans la transition du modèle de développement.

Un autre point fort reconnu par les institutions internationales est la marge de manœuvre politique du Vietnam. Avec un ratio d’endettement public inférieur à 34% du PIB, bien en dessous du plafond de 60%, le gouvernement dispose de ressources suffisantes pour utiliser les leviers budgétaires en soutien à la croissance. Le plan d’investissement dans les infrastructures, doté de 48 milliards de dollars et regroupant plus de 250 projets majeurs, est en cours d’accélération, promettant un effet multiplicateur significatif.

La politique monétaire est également attendue plus souple dans les mois à venir. Plusieurs banques internationales anticipent un possible assouplissement des taux directeurs par la Banque d’État d’ici la fin de l’année, afin de soutenir les entreprises. Le FMI recommande par ailleurs une flexibilité accrue du taux de change dans une fourchette élargie, permettant à la fois d’atténuer les pressions externes et de préserver la stabilité intérieure.

Les institutions internationales insistent sur le fait que si le Vietnam poursuit ses réformes institutionnelles, améliore son environnement des affaires et accélère la transformation numérique, l’objectif d’une croissance moyenne de 7% à long terme est tout à fait réalisable. Ces réformes devraient viser notamment à renforcer la compétitivité des entreprises nationales, réduire la dépendance excessive aux IDE, et accroître les investissements dans l’éducation, particulièrement dans les filières STEM, ainsi que dans la recherche et développement.

Vers un objectif de croissance de 8,3 à 8,5%

Avec un taux de croissance de 7,5% enregistré au premier semestre et la confiance renouvelée des institutions internationales, l’objectif du gouvernement vietnamien de réaliser une croissance comprise entre 8,3% et 8,5% en 2025 apparaît réalisable.

Shantanu Chakraborty, directeur national de la BAD au Vietnam, souligne que la combinaison efficace des politiques budgétaires et monétaires, associée à la gestion des défis structurels tels que le changement climatique et la transition énergétique, permettra au Vietnam de construire un modèle de croissance plus équilibré et durable.

La confiance internationale, conjuguée à la détermination du pays dans la conduite des politiques publiques ouvre ainsi la voie à une affirmation claire du Vietnam comme l’une des économies les plus dynamiques et stables d’Asie.

