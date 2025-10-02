Appeler à des actions audacieuses pour développer l'écosystème d’innovation

Le Vietnam doit accélérer et intensifier ses efforts pour bâtir un écosystème d’innovation complet, en s’appuyant sur une intégration plus profonde et un partenariat stratégique avec les grandes économies, les organisations internationales de renom et les géants mondiaux de la technologie, a déclaré le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung.

S’exprimant le 2 octobre au Forum sur le thème « Promouvoir l’innovation et développer les secteurs technologiques stratégiques », Nguyen Chi Dung, également chef adjoint du Comité de pilotage gouvernemental pour la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, a souligné la nécessité pour le Vietnam d’agir avec détermination afin de réduire l’écart avec le monde.

Photo : VNA/CVN

Tirer parti de l’intelligence, des ressources, des technologies et des réseaux de coopération internationaux, a-t-il insisté, sera crucial pour accélérer la croissance et affirmer la place du pays sur la carte mondiale des technologies.

Il a exhorté ministères, secteurs, localités, experts et partenaires internationaux à unir leurs efforts pour mettre en œuvre des mesures concrètes visant à faire du Vietnam un pôle régional et mondial de science, de technologie et d’innovation. Il a chargé le Centre national de l’innovation (NIC) de conserver son rôle de noyau de l’écosystème, en élargissant ses réseaux d’experts, en renforçant les liens internationaux et en constituant de solides groupes de recherche dans les secteurs stratégiques.

Il a également demandé aux ministères et localités de finaliser les projets de loi sur la science, la technologie et l’innovation à soumettre à la 10e session de l’Assemblée nationale. Il a encouragé les réseaux d’innovation et les experts à s’impliquer activement dans l’élaboration des politiques et le développement technologique, tout en appelant les multinationales à élargir leurs activités de R&D, à renforcer les liens entre recherche et application et à soutenir la création de produits « Made by Vietnam » destinés aux marchés national et international.

Le forum, organisé dans le cadre de la Journée nationale de l’innovation et de l’Exposition internationale de l’innovation du Vietnam 2025, a été placé sous l’égide du ministère des Finances et du NIC, avec le soutien de la Banque mondiale, de Qualcomm, de Meta et de l’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI).

Outre les discussions, le forum a également marqué le lancement de plusieurs initiatives concrètes.

La Banque mondiale y a présenté un rapport majeur intitulé « Forger l’avenir des semi-conducteurs du Vietnam : le talent et l’innovation comme moteurs ».

Le NIC et la JICA, avec l’appui stratégique du Boston Consulting Group, ont annoncé le programme VietLeap Accelerator 2025 destiné à stimuler les start-up spécialisées en intelligence artificielle.

Qualcomm et Meta ont déclaré vouloir renforcer leur présence en R&D au Vietnam et étendre leurs chaînes d’approvisionnement.

Le Japon a, pour sa part, promis de coopérer plus étroitement dans le soutien aux start-up et le développement des talents technologiques.

Le forum a mis en avant une réussite locale : Hyphen Deux, une start-up vietnamienne de conception de puces incubée au NIC, a présenté sur le marché international sa puce de contrôle, fabriquée dans l’usine de TSMC.

VNA/CVN