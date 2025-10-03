Addis-Abeba - Hanoï : la ligne directe qui dynamise commerce et tourisme

À Hanoï, Ethiopian Airlines et Deks Air Vietnam ont organisé un séminaire de présentation de leurs nouveautés, quelques mois après l’ouverture de la ligne directe Addis-Abeba - Hanoï, première connexion aérienne entre le Vietnam et l’Afrique.

Photo : BTC/CVN

Selon Leulseged Desalegn, directeur représentant d’Ethiopian Airlines au Vietnam, "le pays, son peuple et son économie entrent dans une nouvelle ère, une ère d’essor qui mérite d’être reliée au reste du monde par des services de classe internationale". La coopération avec Deks Air Vietnam est perçue comme la "clé" pour exploiter les opportunités et renforcer les liens entre le Vietnam et les régions couvertes par le vaste réseau d’Ethiopian Airlines en Afrique, en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient.

La compagnie opère actuellement quatre vols hebdomadaires de passagers entre Hanoï (HAN) et Addis-Abeba (ADD) via Dhaka, en Boeing 787-8 Dreamliner, ainsi qu’un service cargo hebdomadaire dédié. Avec plus de 66 destinations desservies en Afrique, Ethiopian Airlines veut offrir aux exportateurs, commerçants et voyageurs vietnamiens une desserte fiable et flexible, tout en consolidant le rôle du Vietnam comme point de connexion mondial.

L’ouverture de la ligne directe facilite non seulement les déplacements vers l’Afrique, mais aussi vers l’Europe et l’Amérique, avec une seule escale. Elle contribue à dynamiser les échanges commerciaux, le tourisme et la coopération culturelle entre le Vietnam et l’Éthiopie en particulier, ainsi qu’avec l’Afrique en général.

Dans la foulée, Ethiopian Airlines a désigné Deks Air Vietnam comme agent général (GSSA) pour la billetterie et les services, marquant ainsi son implantation officielle sur le marché vietnamien. Une étape qualifiée de stratégique et porteuse d’avantages pour les clients et partenaires.

Photo : CTV/CVN

Lors du séminaire, Bùi Hai Nam, responsable commercial d’Ethiopian Airlines à Hanoï, a souligné que la rencontre visait à présenter les nouveautés de la compagnie, tout en ouvrant la voie à une coopération plus large avec les acteurs du secteur. "Nous voulons stimuler la croissance non seulement pour nos partenaires, mais aussi pour élargir l’accès du marché vietnamien à de nouveaux horizons. Ethiopian Airlines place le client au centre et attache une importance primordiale à la qualité des services et produits", a-t-il affirmé.

La compagnie a par ailleurs annoncé une série de politiques incitatives pour ses agences partenaires, avec des tarifs promotionnels au lancement, des offres spéciales pour les meilleurs distributeurs et des conditions avantageuses pour les groupes à partir de dix voyageurs : flexibilité sur les changements de nom, délais de paiement simplifiés et émission des billets dans les temps. Pour la clientèle affaires et institutionnelle, Ethiopian Airlines propose également des tarifs dédiés, des services prioritaires et le programme de fidélité ShebaMiles, riche en privilèges. Les agences bénéficient en outre d’un portail en ligne, d’un accompagnement technique et de formations spécifiques.

Enfin, Deks Air Vietnam a présenté RailClick, une plateforme moderne de réservation de billets de train internationaux. Déjà connectée aux grands opérateurs européens tels que Trenitalia, Renfe, Eurostar, TGV, SBB, ÖBB et DB, l’entreprise entend s’étendre vers l’Amérique, l’Asie et l’Afrique, permettant aux voyageurs de concevoir des itinéraires optimisés et complets.

Thao Nguyên/CVN