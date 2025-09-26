Vietnam - Cambodge : coopération pour rapatrier des restes de soldats volontaires

La 24ᵉ réunion des comités spécialisés des gouvernements du Vietnam et du Cambodge s’est tenue le 26 septembre à Hô Chi Minh-Ville, afin d’améliorer l’efficacité de la recherche et du rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge.

La réunion a été coprésidée par le lieutenant-général Vo Minh Luong, vice-ministre vietnamien de la Défense et président du comité spécialisé du gouvernement vietnamien, et par le général Pol Saroeun, conseiller principal du roi du Cambodge et président du comité spécialisé du gouvernement cambodgien.

Les deux parties ont salué les résultats obtenus depuis la 23ᵉ réunion. Malgré la rareté croissante des informations, la mission de recherche et de rapatriement reste efficace. Durant la saison sèche 2024-2025, les équipes vietnamiennes ont retrouvé et rassemblé les restes de 781 soldats vietnamiens.

La coopération entre les comités spécialisés, les zones militaires, les autorités locales et les deux gouvernements a permis de surmonter de nombreuses difficultés. Le Cambodge a apporté un soutien actif aux équipes vietnamiennes et mobilisé la population afin de fournir des informations sur les lieux d’inhumation.

Les deux parties ont reconnu que les informations disponibles sont de plus en plus limitées et imprécises. Elles se sont engagées à renforcer la sensibilisation et la mobilisation, à améliorer l’efficacité de la recherche et du rapatriement, et à maintenir 11 équipes vietnamiennes au Cambodge durant la saison sèche 2025-2026.

Elles ont également convenu de restaurer et d’entretenir les monuments de l’amitié Vietnam - Cambodge, contribuant ainsi à approfondir les relations d’amitié entre les deux pays.

À l’issue de la réunion, les deux parties ont signé le procès-verbal de cette 24ᵉ session. À cette occasion, au nom du Premier ministre vietnamien, le lieutenant-général Vo Minh Luong a remis l’aide financière 2025 du gouvernement vietnamien au comité spécialisé du gouvernement cambodgien.

