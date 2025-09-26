Vietnam - Cambodge : 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux d’ici 2030

Avec des échanges commerciaux bilatéraux ayant dépassé 10 milliards de dollars en 2024 et une croissance soutenue, les relations économiques entre le Vietnam et le Cambodge connaissent actuellement leur phase la plus dynamique. L’objectif de 20 milliards de dollars d’ici 2030, fixé par les dirigeants des deux pays, paraît désormais tout à fait atteignable.

Selon Dô Viêt Phuong, responsable du Bureau commercial du Vietnam au Cambodge, les échanges bilatéraux de marchandises ont triplé entre 2014 et 2024, passant de 3,3 milliards de dollars à 10,1 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen d’environ 12%. La dynamique de croissance se poursuit en 2025, les échanges commerciaux ayant atteint près de 8 milliards de dollars au cours des huit premiers mois.

La vice-ministre vietnamienne de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a affirmé que le Cambodge, voisin proche bénéficiant d’une position stratégique, est une "porte d’entrée et de plaque tournante" dans la sous-région du Mékong. Les deux pays ont établi un cadre juridique solide grâce à des accords clés, tels que le protocole d’accord de 2019 sur le développement et la connectivité des infrastructures commerciales frontalières, l’accord commercial frontalier de 2024 et l’accord visant à stimuler les échanges bilatéraux pour 2025-2026.

Le sous-secrétaire d’État cambodgien au Commerce, Tith Rithipol, a souligné que le Cambodge et le Vietnam sont non seulement des voisins proches, mais aussi des partenaires de confiance. Le Cambodge offre aux entreprises vietnamiennes des opportunités attractives grâce à sa stabilité politique, sa main-d’œuvre jeune, sa position stratégique et ses incitations à l’investissement avantageuses.

Cependant, des défis persistent. Selon Bùi Quang Hung, directeur général adjoint de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce, le sous-développement des infrastructures de transport et des entrepôts à certains postes-frontières accroît les coûts logistiques. Dô Viêt Phuong a ajouté que les entreprises vietnamiennes rencontrent des difficultés liées à la complexité des systèmes administratifs, à la barrière linguistique, aux coûts de service élevés, ainsi qu’à la concurrence accrue des produits chinois et thaïlandais.

Pour surmonter ces obstacles et atteindre l’objectif de 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux, plusieurs experts et responsables ont proposé un ensemble complet de solutions nécessitant une coopération étroite entre les deux parties. La vice-ministre Phan Thi Thang a appelé à des investissements synchronisés dans les infrastructures commerciales frontalières, la logistique, les installations de stockage et les marchés frontaliers.

Du côté cambodgien, le sous-secrétaire d’État Tith Rithipol a proposé de moderniser les infrastructures commerciales frontalières, de renforcer les liaisons logistiques et de transport transfrontalières, et d’approfondir la coopération au sein des cadres régionaux tels que l’ASEAN et le RCEP.

