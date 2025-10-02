Forum VNEF 2025

De la force intérieure à la chaîne de valeur mondiale

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a assisté et donné une orientation stratégique lors du Forum de la nouvelle économie du Vietnam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) 2025, tenu l’après-midi du 2 octobre à Hanoï.

>> Le Vietnam expérimente le marché des actifs numériques

>> La Banque d’État appelée à publier une circulaire sur la gestion de l’or en septembre

>> Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc reçoit le Pdg de la Banque industrielle sud-coréenne

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Organisé sous la direction de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti, avec la participation de plusieurs instituts et revues économiques, le forum vise à stimuler la croissance économique de 2025 et de la période 2026-2030, conformément aux orientations du Parti et du gouvernement.

Le forum s'est concentré sur trois principaux groupes de questions : le nouveau contexte économique et les besoins urgents ; l'innovation dans le modèle de croissance des exportations et la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale ; le renforcement de la force interne et la promotion des liens entre les régions économiques et entre les communautés d'affaires.

Plus de 300 délégués y ont participé, dont des dirigeants du Parti, de l’État, de provinces, d'organisations internationales, d'associations et d'entreprises vietnamiennes et étrangères.

Prenant la parole à l’événement, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a souligné que le Vietnam se trouvait à l’aube de devenir un pays développé. Pour concrétiser cet objectif stratégique, il a insisté sur la nécessité de rénover en profondeur le modèle de croissance.

Selon lui, le nouveau modèle économique n’est pas une option, mais une exigence de l’époque. L’économie nationale doit être reconstruite à partir de cellules dynamiques, résilientes et durables face aux chocs extérieurs.

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Il a également rappelé que le Bureau politique a récemment adopté quatre résolutions majeures, qui servent de fondement et d’orientation au développement du pays dans cette nouvelle ère, marquée par l’autonomie, la rapidité, la créativité et une intégration internationale proactive et approfondie.

Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam doit maîtriser ses matières premières, ses technologies, former des ressources humaines de qualité, élargir ses marchés, et surtout, s’ancrer solidement dans les chaînes de valeur mondiales en adoptant une gouvernance moderne et efficace.

Face à un contexte mondial instable, il a affirmé que l’intégration proactive et la valorisation des ressources internes étaient essentielles pour renforcer la puissance économique du pays.

VNA/CVN