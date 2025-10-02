Vers un marché des actifs cryptographiques transparent au Vietnam

En 2025, les flux liés aux actifs cryptographiques au Vietnam ont dépassé 220 milliards de dollars, en hausse de 55% sur un an, traduisant un fort besoin en transferts, épargne et services numériques.

Cependant, la majorité des transactions s'effectuent encore sur des plateformes étrangères, entraînant des pertes fiscales et des risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT). Le développement d'un marché national transparent et régulé apparaît donc indispensable.

Photo : VNA/CVN

Le 2 octobre, lors du Forum "Marché des actifs cryptographiques : de la tendance à l'essor" tenu dans le cadre de la Journée nationale de l'innovation à Hanoï, des experts ont souligné la croissance fulgurante du secteur. Selon la société mondiale d'analyse blockchain Chainalysis, les transactions en chaîne dans la région Asie-Pacifique sont passées de 81 milliards en juillet 2022 à 244 milliards de dollars en décembre 2024, triplant en seulement 30 mois et s'imposant comme la région à la croissance la plus rapide au monde.

Pour accompagner cette dynamique, la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique érige la science, la technologie et l’innovation en moteur de croissance. Dans le même esprit, la Résolution gouvernementale 05/2025/NQ-CP, publiée le 9 septembre 2025, lance une phase pilote du marché national des actifs cryptographiques. Elle définit clairement les conditions d’émission, exigeant que les entreprises émettrices soient des personnes morales vietnamiennes adossées à des actifs réels, et établit des normes strictes pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).

Ces derniers devront disposer d'un capital minimal de 10.000 milliards de dôngs, limiter la participation étrangère à 49 %, respecter des normes de cybersécurité renforcées et garantir la transparence, la séparation des actifs des clients ainsi que des mécanismes de compensation fiables.

Selon Phan Duc Trung, président de l'Association vietnamienne de la Blockchain et des actifs numériques (Vietnam Blockchain Association - VBA), la tokenisation des actifs réels (Real World Assets – RWA) pourrait représenter 19.000 milliards de dollars d'ici 2033.

Il a également insisté sur l'importance de la coopération internationale : le renforcement des liens avec les grandes institutions financières constitue, selon lui, une étape essentielle pour s'inspirer des standards internationaux, appliquer les meilleures pratiques mondiales et attirer des flux de capitaux à long terme.

VNA/CVN