Un pont solide entre les communautés d’affaires vietnamienne et cambodgienne

L’Association des entreprises Vietnam - Cambodge (VCBA) a tenu, les 28 et 29 septembre à Phnom Penh, son premier congrès pour le mandat 2025-2029.

Plus de 100 délégués représentant les 63 entreprises membres, ainsi que des conseillers et comités spécialisés y ont participé. Étaient également présents des représentants du ministère cambodgien de l’Intérieur, de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger (BAOOV) et des associations d’entreprises des provinces vietnamiennes de Tây Ninh, Dông Thap, An Giang et de la ville de Cân Tho.

Depuis sa création le 30 janvier 2024, la VCBA a rapidement œuvré avec détermination et obtenu des résultats remarquables. Ce congrès a constitué une occasion clé pour renforcer les échanges commerciaux et la coopération entre ses membres et la communauté entrepreneuriale des deux pays.

Lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu, a souligné que l’association est un "pont solide" entre les entreprises des deux pays, contribuant à promouvoir la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement.

Il a salué le rôle des entreprises vietnamiennes au Cambodge, qui apportent non seulement une contribution à l’économie et à l’emploi locaux, mais aussi à la cohésion sociale et à l’amitié entre les deux nations. La VCBA et ses membres ont mené des actions significatives pour soutenir les communautés vietnamiennes et cambodgiennes en difficulté.

Pour l’avenir, l’ambassadeur a encouragé la VCBA à intensifier ses efforts de communication, à attirer davantage d’entreprises vietnamiennes et d’origine vietnamienne, tout en renforçant la solidarité interne et la coopération avec les autorités des deux pays.

Lors du congrès, les participants ont débattu des défis et opportunités économiques, de la promotion de la coopération commerciale bilatérale et du renforcement de la présence des produits vietnamiens au Cambodge.

Un nouveau comité exécutif, composé de 25 membres, ainsi qu’un comité de contrôle de trois membres, ont été élus.

À la fin août, la VCBA comptait 63 membres, représentant environ 15% des entreprises vietnamiennes au Cambodge, dont de nombreux entrepreneurs d’origine vietnamienne et cambodgienne.

Ce premier congrès marque une étape importante dans le développement de la communauté d’affaires vietnamienne et d’origine vietnamienne au Cambodge.

