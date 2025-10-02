Ouverture de la foire EWEC-Dà Nang 2025

La Foire internationale du commerce, du tourisme et de l'investissement du Couloir économique Est-Ouest - Dà Nang 2025 (EWEC-Dà Nang 2025) s'est ouverte le 1 er octobre dans la ville de Dà Nang (Centre). L'événement est organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce, en coordination avec le Comité populaire municipal.

>> Ouverture de la foire internationale du commerce EWEC 2022 à Dà Nang

>> Dà Nang exhortée à renforcer la coopération internationale

>> Ouverture de la foire EWEC-Dà Nang 2024

Photo : Quôc Dung/VNA/CVN

L'événement rassemble plus de 220 stands représentant plus de 150 entreprises nationales et internationales. Y participent notamment 10 centres de promotion industrielle, commerciale, touristique et d'investissement de diverses provinces vietnamiennes, ainsi que 10 organisations et entreprises étrangères venues de pays tels que la Russie, la Chine, la Thaïlande, le Laos et le Myanmar.

Les produits exposés sont variés et de qualité, comprenant des produits locaux phares et typiques, des produits OCOP (One Commune One Product – À chaque commune son produit), des spécialités régionales, ainsi que des articles électroniques et technologiques, alimentaires et agricoles, biens de consommation et autres services.

Selon Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de Dà Nang, cette foire a une portée particulière : il s'agit du premier événement international de promotion depuis la fusion de Dà Nang et de la province de Quang Nam, ouvrant une nouvelle phase de développement et renforçant la coopération avec les pays du Couloir économique Est-Ouest et de la région.

Photo : Quôc Dung/VNA/CVN

Avec la présence de nombreuses entreprises nationales et internationales, EWEC 2025 offre un espace d'exposition riche, favorise la promotion commerciale, la recherche de partenaires et l'investissement, tout en contribuant à la valorisation des produits locaux, OCOP et spécialités régionales. La foire soutient également le développement de chaînes d'approvisionnement, la consommation intérieure et l'ouverture de marchés à l'export.

Point fort du programme, une conférence sur la connexion commerciale et la promotion des exportations abordera les orientations pour 2025-2030, les opportunités sur les marchés clés (États-Unis, Chine, Indonésie) ainsi que les solutions logistiques liées à la Zone de libre-échange de Dà Nang, nouveau moteur d'exportation pour le Centre du Vietnam.

La foire se poursuit jusqu'au 6 octobre. L'entrée est libre et gratuite pour tous les visiteurs.

VNA/CVN