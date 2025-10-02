Expertise France

Un partenariat stratégique accéléré pour une croissance durable du Vietnam

Jérémie Pellet, directeur général d’Expertise France, a conclu une mission " très productive" au Vietnam, du 29 septembre au 1 er octobre. L’agence triple ses ressources pour ce partenaire clé de la stratégie française en Indo-Pacifique, axant son soutien sur la transition verte, l’économie circulaire et le renforcement de l’ambition numérique.

Photo : Hông Anh/CVN

La mission de Jérémie Pellet au Vietnam a été jugée extrêmement productive. Il a rencontré des autorités de haut niveau dans les ministères des Finances, de l’Éducation et de la Formation, et de l’Agriculture et de l'Environnement, afin de faire le point sur les projets existants et de lancer de nouvelles initiatives.

"Les trois jours que j’ai passés ici au Vietnam ont été très productifs... marquant la continuité de ce partenariat stratégique global entre la France et le Vietnam", a déclaré M. Pellet. Il a souligné que cet engagement se traduisait par un triplement des ressources mobilisées en faveur du Vietnam par Expertise France et l’ensemble du groupe AFD (Agence française de développement) dans les prochaines années, marquant "la continuité de ce partenariat stratégique global entre la France et le Vietnam".

Les nouveaux axes de coopération se concentrent sur la formation professionnelle, l’économie circulaire et la transition verte, des domaines cruciaux pour l’avenir du pays. Cette augmentation significative des moyens confirme le rôle clé du Vietnam dans la Stratégie française pour l’Indo-Pacifique, le pays étant clairement identifié comme un pays pivot dans cette région stratégique.

Photo : Expertise France/CVN

Transition verte : du cadre législatif à l’opérationnel

La transition vers une économie bas carbone est au cœur de la coopération technique d’Expertise France, notamment à travers le programme d’assistance technique auprès du ministère vietnamien des Finances.

La première phase (2023-2025) de ce programme, financée par l’AFD, a permis une avancée législative majeure : le vote en mai dernier de la loi sur la mise en place d’un marché carbone. M. Pellet a précisé que l’agence entamait désormais la deuxième phase, axée sur l’opérationnalisation de ce marché, visant à "permettre aux entreprises émettrices et aux entreprises qui souhaitent acheter des crédits carbone d’échanger les crédits carbone". Un autre axe essentiel est le travail sur les green bonds (obligations vertes). Expertise France appuie techniquement le Vietnam pour lui permettre de se financer sur les marchés internationaux par l’émission de ces obligations. "Autant d’appuis techniques très concrets qui vont bénéficier à la trajectoire bas carbone du Vietnam dans les prochaines années", a-t-il souligné.

Photo : Nhân Dân/CVN

Cette approche est un exemple de la manière dont le groupe AFD ajuste sa coopération face aux crises mondiales, en visant l’efficacité. M. Pellet a insisté sur la nécessité "d’agir de manière coordonnée, d’agir en faisant en sorte que les appuis humains, les appuis techniques, soient coordonnés avec les appuis financiers" et que l’on "mobilise encore plus fortement les investisseurs internationaux, le secteur privé, en faveur des objectifs de long terme de développement du Vietnam".

Photo : Hông Anh/CVN

Dix ans de succès et le défi de la numérisation

Expertise France célèbre cette année ses 10 ans sous sa forme actuelle, mais ses acteurs fusionnés sont présents au Vietnam depuis 32 ans. Cette longue expérience est jalonnée de succès, notamment dans le développement du portail des services numériques pour l’ensemble des Vietnamiens, le soutien à la santé et la valorisation de l’héritage patrimonial.

M. Pellet a salué la "capacité très forte du Vietnam d’être au rendez-vous de ses engagements" et a qualifié la réduction de la très grande pauvreté comme une "réussite incroyable". L’ambition actuelle est de "poursuivre cette trajectoire à la fois de croissance, de prospérité, et puis aussi cette croissance bas carbone qui est absolument indispensable pour la survie de la planète".

Concernant la transition digitale, jugée "absolument essentielle pour l’intégration du Vietnam dans l’économie mondiale", Expertise France, au sein du Groupe AFD, mobilise son expertise de plusieurs manières, notamment à travers la gouvernance numérique et en "mettant en relation l’économie vietnamienne avec les entreprises, les start-up, les centres de recherche européens sur les sujets du numérique, de l’intelligence artificielle".

Par ailleurs, dans le contexte de l’Indopacifique, la coopération technique est fortement axée sur le renforcement de la compétence de la main-d’œuvre vietnamienne. Cela passe par la formation professionnelle et le soutien aux "centres de formation professionnelle d’excellence sur les sciences, sur les technologies, sur les sciences de l’ingénieur, sur des domaines qui sont utiles et nécessaires pour le développement du Vietnam".

Un appel à la coopération mutuelle

Interrogé sur les défis à la mise en œuvre des projets, Jérémie Pellet a identifié que, pour le Vietnam comme pour l’ensemble des pays, le défi est "d’arriver à mettre en œuvre les réformes et développer les investissements aussi rapidement que le besoin le demande". Il a noté positivement le "chemin qu’a pris le Vietnam récemment" qui "porte d’ores et déjà ses fruits avec une réactivité accrue de la part des autorités vietnamiennes".

À l’occasion du 10e anniversaire d’Expertise France, le message essentiel qu’il a souhaité adresser aux partenaires et au public vietnamien est celui de la coopération. "Quel que soit le niveau de développement d’un pays, on a toujours intérêt à coopérer avec les autres... Ceux qui sont capables de s’interroger sur leurs pratiques en mettant en parallèle tout ce qui se fait ailleurs... ce sont ceux... qui demain seront les gagnants. Et c’est valable, d’ailleurs, pour l’ensemble des pays du monde. C’est aussi valable pour la France. Nous avons autant à apprendre de ce que le Vietnam fait", a-t-il affirmé. Pour M. Pellet, l’essence de la coopération technique est d’"échanger les expériences pour trouver les bonnes solutions", car "il y a des sujets sur lesquels on est en avance. Il y a des sujets sur lesquels le Vietnam est en avance. Et donc, on a un intérêt, en fait, à mutualiser ces expériences. C’est tout l’intérêt, toute la richesse de la coopération technique", a conclu le dirigeant d’Expertise France.

Hông Anh/CVN