La Loi sur l’industrie numérique : investir dans les talents dès la formation

Adoptée par l’Assemblée nationale le 14 juin 2025, la Loi sur l’industrie numérique entrera en vigueur le 1 er janvier 2026 (certains articles dès le 1 er juillet 2025). Elle concrétise les orientations stratégiques définies par quatre résolutions du Parti concernant les sciences et technologies, l’innovation, l’intégration internationale, la réforme juridique et le développement de l’économie privée.

>> Encourager le privé à investir dans les infrastructures numériques

>> Le numérique, catalyseur d’un commerce durable

>> Bâtir une infrastructure numérique intelligente, sûre et durable

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Khac Lich, directeur du Département de l’industrie des technologies de l’information (ministère des Sciences et des Technologies), l’un des points clés du texte est le développement des ressources humaines du secteur numérique, articulé autour de trois piliers : la formation, l’attraction de personnels hautement qualifiés et la valorisation des talents.

La priorité est donnée à "l’entrée du vivier", autrement dit les étudiants

Selon la loi, les jeunes qui choisissent une filière liée à l’industrie numérique bénéficieront de prêts préférentiels, de bourses, d’aides sociales, ainsi que d’exemptions ou de réductions de frais de scolarité et de subsistance, a fait savoir M. Lich.

L’État investira parallèlement dans les infrastructures de formation : laboratoires, équipements spécialisés, logiciels sous licence, plateformes numériques partagées et services techniques.

Photo : VNA/CVN

La loi définit par ailleurs le statut des "ressources humaines numériques hautement qualifiées", qui peuvent être des Vietnamiens, des Vietnamiens à l’étranger ou des étrangers répondant aux critères fixés par le gouvernement vietnamien.

Pour ces derniers, un titre de séjour temporaire de cinq ans renouvelable est prévu. Leurs conjoints et enfants mineurs bénéficieront d’un titre de séjour de même durée, avec un accès facilité à l’emploi et à la scolarisation au Vietnam.

Les experts étrangers qualifiés dans l’industrie numérique bénéficieront d’avantages fiscaux, notamment en matière d’impôt sur le revenu, conformément à la législation vietnamienne.

La nouvelle Loi sur l’industrie numérique introduit des politiques inédites visant à attirer les meilleurs talents du secteur technologique au sein des organismes publics. Désormais, les experts qualifiés issus d’entreprises ou d’organisations privées, s’ils sont citoyens vietnamiens et répondent aux critères de "ressources humaines de haute qualité", pourront intégrer directement la fonction publique, sans passer par les concours traditionnels. Ils pourront même être nommés à des postes de direction sans avoir à remplir les conditions habituelles d’ancienneté ou d’inscription dans un plan de carrière, à condition que les besoins des administrations l’exigent.

Infographie : VNA/CVN

Les fonctionnaires et agents publics qui ont quitté l’administration publique pour rejoindre le secteur privé, mais qui remplissent les critères de "talents numériques", bénéficieront également d’un mécanisme de retour facilité. Ils seront affectés à des postes correspondant à leurs compétences et conserveront, voire amélioreront, leurs avantages en matière de salaire, d’indemnités et de statut.

Ces profils seront considérés comme des cas "spéciaux" dans les procédures de nomination à des postes de responsabilité.

Il s’agit d’un dispositif "ouvert" et sans précédent, destiné à optimiser les ressources et bâtir un écosystème solide de compétences numériques, moteur de maîtrise des technologies stratégiques et de développement durable du secteur.

Salaires et avantages à l’échelle mondiale

Au-delà des incitations fiscales et des conditions de résidence facilitées, les talents numériques bénéficieront de rémunérations alignées sur les standards internationaux, d’allocations logement, de moyens de transport, d’espaces de travail modernes, ainsi que de soutiens à la recherche et au développement de produits. Ils auront accès à des programmes de coopération internationale dans le domaine des technologies numériques.

Photo : VNA/CVN

Ces experts seront prioritaires dans le recrutement, l’affectation et la nomination à des postes de direction, sans être contraints par les règles classiques d’ancienneté. Ils seront également mis à l’honneur et récompensés selon les dispositions de la loi sur l’émulation et les distinctions.

La loi instaure en outre un mécanisme de "mobilité souple" permettant aux talents numériques de circuler entre le privé et le public, favorisant ainsi le transfert de compétences. Ils pourront être recrutés pour une durée déterminée au sein des administrations ou des établissements publics, avec des avantages comparables à ceux reconnus aux experts de haut niveau du secteur.

Infographie : VNA/CVN

Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente de ce texte, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bùi Thê Duy, a précisé que son ministère préparait actuellement six décrets et circulaires d’application. Ceux-ci définiront clairement les critères permettant d’identifier les "talents numériques" et les "ressources humaines de haute qualité", et entreront en vigueur simultanément avec la loi, prévue pour le 1er janvier 2026.

VNA/CVN