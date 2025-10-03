Le Vietnam lance un projet de production agricole à faibles émissions

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a approuvé le Projet de production agricole à faibles émissions pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2050, par la décision N°4024 publiée le 29 septembre.

Photo : VNA/CVN

Ce projet vise à transformer le secteur agricole vietnamien en un système durable et résilient au changement climatique, garantissant les moyens de subsistance des agriculteurs, la sécurité alimentaire nationale et renforçant la position du pays comme leader régional de l’agriculture responsable face au climat.

Selon l’inventaire national des gaz à effet de serre de 2020, le Vietnam a émis 454,6 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, soit près du double des niveaux de 2010. L’agriculture a contribué à hauteur de 116,5 millions de tonnes, dont 80% proviennent principalement des rizières, d’autres cultures vivrières et de la combustion des résidus.

Le riz reste la principale source d’émissions, mais d’autres cultures comme le maïs, le manioc, la canne à sucre, le soja, les légumes et les arbres fruitiers présentent également un fort potentiel de pratiques à faibles émissions. Celles-ci incluent la réduction de l’utilisation d’engrais, le recyclage des résidus, l’amélioration de la santé des sols et la conservation de l’eau.

Réduction de 15% des émissions d’ici 2035

Les marchés mondiaux exigent de plus en plus une empreinte carbone réduite, une certification de durabilité et une traçabilité. Sans action urgente, les cultures vietnamiennes risquent de perdre leur compétitivité.

En vertu de cette décision, le projet vise une réduction de 15% des émissions liées aux cultures d’ici 2035 par rapport à 2020. Il établira un label "Faibles émissions" pour les produits certifiés, développera au moins cinq dossiers techniques pour les cultures clés et créera une base de données nationale sur les émissions. Les provinces devraient tester 15 modèles de crédits carbone et au moins un ou deux modèles reproductibles à faibles émissions chacune.

Des formations seront dispensées à environ 3.000 techniciens, agents de vulgarisation, agriculteurs et entreprises, tandis que cinq campagnes de communication favoriseront la sensibilisation et le changement de comportement.

D’ici 2050, le Vietnam vise à ce que toutes les principales zones de culture adoptent des pratiques durables, avec une production pleinement intégrée aux chaînes de valeur circulaires, aux technologies numériques et aux méthodes de séquestration du carbone. Le label "Faibles émissions" deviendra une norme pour les cultures vietnamiennes.

Une tâche centrale est la restructuration flexible des cultures. Les rizières à faible rendement seront transformées en cultures pérennes à forte valeur ajoutée, en cultures de montagne ou en aquaculture. Des modèles mixtes, comme une riziculture suivie d’une culture de rente, amélioreront les sols, augmenteront les revenus et réduiront les émissions.

Les mesures techniques comprendront l’alternance de l’humidification et du séchage pour l’irrigation du riz ; la réduction de l’apport d’engrais azotés avec davantage d’intrants organiques et microbiens ; l’utilisation de la paille, le travail de conservation du sol et la rotation des cultures ; et la réduction de l’utilisation de pesticides grâce à l’adoption de la lutte biologique.

Les technologies numériques telles que les capteurs intelligents pour l’irrigation et la fertilisation, l’analyse des sols, la production de biochar et les innovations en matière de stockage du carbone seront intégrées et intégrées dans des manuels techniques destinés aux agriculteurs.

Le projet met l’accent sur le renforcement des capacités et le changement des mentalités. La formation et la communication porteront sur les techniques à faibles émissions, les systèmes de MRV (Mesure, Rapportage et Vérification), les crédits carbone et les modèles de production circulaire, avec l’appui de manuels, de vidéos et de supports régionaux spécifiques.

L’interconnexion avec le marché est un autre axe clé. Les chaînes de valeur relieront les agriculteurs aux entreprises pour l’achat, la transformation et l’exportation. Des systèmes de certification des cultures à faibles émissions seront développés, garantissant la traçabilité et la valorisation de la marque.

Un projet pilote d’étiquetage sera initialement mis en place pour le riz, les fruits, le café et le poivre, puis étendu à l’ensemble du pays. Des campagnes auprès des consommateurs encourageront les achats écologiques et renforceront la confiance dans les produits vietnamiens respectueux du climat.

Grâce à son approche intégrée combinant restructuration, technologie, formation, communication et interconnexion avec le marché, le projet positionne le secteur agricole vietnamien comme un pionnier de l’agriculture responsable face au climat.

D’ici 2050, il contribuera significativement à l’engagement du pays en faveur de la neutralité carbone dans le cadre de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), tout en garantissant la compétitivité et la résilience des agriculteurs.

VNA/CVN