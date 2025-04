Vietnam - Cambodge : mesures visant à renforcer les liens entre les partis au pouvoir

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Hun Sen, ont discuté des mesures visant à renforcer les relations entre les deux organisations politiques et les deux pays lors d'une réunion à Hô Chi Minh-Ville mardi 29 avril.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre tenue à l'occasion de la participation de la délégation de haut niveau du Cambodge au Vietnam à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, Tô Lâm a souligné que cet événement représente une victoire historique partagée par les trois peuples : le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Il a également salué les contributions du défunt roi Norodom Sihanouk et du peuple cambodgien à la cause révolutionnaire du Vietnam, qui ont contribué à la victoire du 30 avril 1975, et a affirmé que le Vietnam accorde toujours une grande priorité au renforcement et au développement des relations de bon voisinage, de l'amitié traditionnelle et de la coopération globale, durable et à long terme avec le Cambodge.

Il a également remercié le Cambodge d'avoir envoyé des troupes pour participer au défilé militaire commémorant le 30 avril.

Solidarité et sacrifice

De son côté, Hun Sen a profondément apprécié l'importance de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale, soulignant que la victoire du 30 avril 1975 est un symbole de l'unité, du courage et de la détermination du peuple vietnamien sous la direction du PCV, ainsi que de la solidarité dans la lutte et le sacrifice mutuel entre les trois peuples indochinois.

Il a souligné que cette victoire a permis au peuple cambodgien de vaincre le régime génocidaire de Pol Pot et de revitaliser le pays, contribuant ainsi à la stabilité et au développement du Cambodge.

Il a également exprimé son admiration pour les réformes mises en œuvre par le Parti communiste du Vietnam, notamment en matière de rationalisation de l'appareil d'État, qu'il considère comme une leçon précieuse pour le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont échangé des informations sur la situation dans chaque pays, les objectifs de développement et les questions d'intérêt mutuel, ont évalué les résultats de leur coopération et ont convenu de nouvelles orientations pour approfondir la collaboration entre les deux partis et les deux pays à l'avenir.

Tô Lâm a fait rapport sur les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti et sur les objectifs de développement socio-économique, ainsi que sur les réformes de l'organisation de l'appareil et des institutions de l'État, qui sont mises en œuvre rapidement et avec le soutien populaire.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant aux réalisations de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines et ont souligné que la solidarité et le soutien mutuel entre les deux partis et les deux nations sont une nécessité objective, une loi vitale pour la cause révolutionnaire, la construction et la défense de chaque pays, et un atout précieux des deux peuples, qui doit être préservé, promu et transmis aux générations futures.

Renforcer l'échange de visites

Ils ont convenu de la nécessité d'accroître les échanges de visites et de réunions de haut niveau, de favoriser la confiance politique entre les deux pays et de renforcer les liens entre les jeunes pour continuer à promouvoir la tradition de solidarité entre les deux peuples.

Les deux dirigeants ont également convenu de continuer à promouvoir la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'éducation, de la culture, du tourisme, de la santé et d'autres secteurs, en fonction du potentiel et des atouts de chaque pays, et de renforcer la coopération entre les organisations du Parti, les parlements, les gouvernements et les agences des deux pays.

À cette occasion, Tô Lâm a invité Hun Sen à assister à la commémoration du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam à Hanoï en septembre 2025, et le président du PPC a accepté l'invitation avec plaisir.

VNA/CVN