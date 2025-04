Vietnam et Cambodge intensifient les échanges commerciaux bilatéraux

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction devant les réalisations impressionnantes du Cambodge en matière de développement national, et s'est dit confiant que le Cambodge continuerait de progresser.

La ministre Cham Nimul a félicité le Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, et salué ses accomplissements socio-économiques.

Elle a indiqué avoir eu une réunion fructueuse avec son homologue vietnamien, au cours de laquelle les deux parties sont convenues de créer un Comité de coopération commerciale bilatérale Vietnam - Cambodge pour promouvoir le commerce, notamment le commerce frontalier, visant à porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la signature de l'accord de promotion du commerce bilatéral pour 2025-2026, estimant qu’il s'agissait d'un document juridique important, favorisant le commerce, exploitant la complémentarité des deux économies et renforçant l'intégration des chaînes d'approvisionnement.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il a souligné que les relations de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme" entre les deux pays continuaient sans cesse de se consolider, avec des échanges commerciaux dépassant les 10 milliards de dollars.

Le Premier ministre a invité les ministères du Commerce des deux pays à concrétiser les accords de haut niveau, à renforcer le soutien mutuel, à intensifier la connectivité économique, notamment dans les domaines du transport, du commerce et de l'investissement, afin que les deux peuples bénéficient ensemble des fruits du développement.

Évoquant le contexte économique mondial difficile, le Premier ministre s'est dit convaincu que le Vietnam et le Cambodge sauraient surmonter les défis actuels. Il a adressé, par l'intermédiaire de la ministre, ses salutations et ses vœux du Nouvel an au roi Norodom Sihamoni, à la reine-mère, au président du Parti du Peuple cambodgien (PPC), Hun Sen, au Premier ministre Hun Manet et aux autres dirigeants cambodgiens.

VNA/CVN