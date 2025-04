Le Premier ministre japonais conclut sa visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Madame Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général Tô Lâm, et Madame Ishiba Yoshiko ont participé à une activité traditionnelle de fabrication de gâteaux de riz vert de Hanoï. Madame Lê Thi Bich Trân, épouse du Premier ministre Pham Minh Chinh, et Madame Ishiba Yoshiko ont visité le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam.

Madame Ishiba Yoshiko a également visité le Musée des femmes du Vietnam et plusieurs établissements d’enseignement liés au Japon dans la capitale vietnamienne.

La visite officielle du Premier ministre Ishiba Shigeru au Vietnam s’est conclue avec succès, ouvrant une nouvelle ère de relations bilatérales plus étroites et plus efficaces, servant les intérêts des deux peuples et contribuant à la coopération et au développement dans la région et le monde.

VNA/CVN