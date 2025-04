Entrevue entre le président de l'Assemblée nationale et le dirigeant cambodgien Samdech Techo Hun Sen

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a reçu le 29 avril le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat, Samdech Techo Hun Sen, qui vient au Vietnam pour participer au 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril).

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Trân Thanh Mân a souligné que la présence du dirigeant cambodgien à l'événement national du Vietnam démontre non seulement la profonde amitié entre les deux peuples, mais démontre également de manière vivante la relation de bon voisinage et la coopération globale, durable et à long terme entre les deux nations voisines.

Le défilé commémoratif de ce grand événement, qui aura lieu demain, 30 avril, à Hô Chi Minh-Ville avec la participation des forces militaires vietnamiennes, cambodgiennes et lao, est non seulement une occasion d'honorer les valeurs historiques mais aussi un symbole de solidarité, de paix et d'aspiration à un avenir prospère pour les trois peuples indochinois, a-t-il réitéré.

La victoire de la campagne historique de Hô Chi Minh en 1975 a ouvert une nouvelle ère pour le peuple vietnamien : une ère d'indépendance, de paix et de développement, et a en même temps fortement inspiré les mouvements de libération nationale à travers le monde, y compris le peuple cambodgien, a-t-il souligné.

Solidarité et entraide

Le Vietnam se souvient toujours du soutien inestimable du peuple cambodgien pendant les années difficiles de lutte et est fier d'avoir été aux côtés du pays voisin pour renverser le régime génocidaire, rétablir la paix et jeter les bases d'un développement national prospère aujourd'hui, a-t-il déclaré.

La solidarité et l’entraide entre les peuples constituent un bien inestimable qui doit être préservé et transmis aux générations futures, a-t-il souligné.

Dans un contexte où le monde et la région sont confrontés à de nombreux défis, Trân Thanh Mân a exprimé son espoir que les liens entre le Vietnam et le Cambodge continueront d’être un modèle de coopération de bon voisinage, fondé sur les principes de respect mutuel, d’égalité et de bénéfice mutuel.

Dans le même temps, Hun Sen a souligné que l’événement du 30 avril 1975 n’était pas seulement une victoire pour le peuple vietnamien, mais aussi une victoire commune pour le peuple cambodgien et pour l’humanité éprise de paix dans le monde entier.

Le dirigeant a exprimé sa satisfaction quant aux succès du pays hôte après 50 ans de Libération du Sud et de Réunification nationale. Il a également sincèrement remercié le Parti, l'État, l'armée et le peuple vietnamiens pour avoir toujours été aux côtés du Cambodge et lui avoir apporté un soutien opportun et efficace au cours des dernières années, en particulier dans la lutte contre le régime génocidaire de Pol Pot pour libérer le pays et lui permettre de se développer comme il le fait aujourd'hui.

À cette occasion, les deux parties ont convenu que pour avancer ensemble vers une nouvelle ère de développement, il est nécessaire de continuer à faire preuve de solidarité ; renforcer la confiance politique ; maintenir des contacts réguliers de haut niveau et des canaux de coopération entre le Parti, le gouvernement et l’Assemblée nationale.

Ils ont également souligné l’importance de maintenir le principe selon lequel il ne faut pas permettre aux forces hostiles de profiter du territoire d’un pays pour en saboter un autre, renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, mettre en œuvre efficacement le Protocole et le Plan de Partenariat entre les deux pays d’ici 2025 et maintenir le mécanisme de rencontre au niveau des ministres de la Défense, de la Police, de l’Intérieur et des Affaires Etrangères entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Ils ont également convenu de renforcer les liens entre les jeunes générations et les échanges entre les députés et les jeunes parlementaires, ainsi que de promouvoir des activités de sensibilisation sur la tradition d’amitié et de solidarité entre le Vietnam et le Cambodge.

Ils ont également discuté de l’objectif d’atteindre prochainement 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux, entre autres aspects.

Trân Thanh Mân a souligné que l'Assemblée nationale du Vietnam est prête à se coordonner étroitement avec le Sénat et le Parlement cambodgiens pour promouvoir les initiatives de connectivité économique, culturelle et éducative, ainsi que pour renforcer la coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP).

Le Sénat cambodgien devrait bientôt créer un groupe d’amitié de parlementaires avec l’Assemblée nationale du Vietnam.

VNA/CVN