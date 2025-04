Hô Chi Minh-Ville organise une rencontre pour les anciens reporters de guerre

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé lundi 28 avril une rencontre pour les anciens correspondants de guerre vietnamiens et internationaux ayant couvert la guerre du Vietnam, à l’occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025).

Photo : ST/CVN

Pham Dut Diêm, directeur par intérim du Département municipal des affaires étrangères, a déclaré que le Vietnam comprenait que pour que le monde connaisse la juste lutte du peuple vietnamien, les reporters internationaux jouaient un rôle indispensable, en particulier ceux présents sur le champ de bataille du Sud pendant les années les plus féroces.

Les reporters de guerre ont surmonté le danger et franchi la frontière du front pour enregistrer des images et livrer des reportages sincères et empreints d’humanité, contribuant ainsi à faire connaître la vérité sur la guerre du Vietnam au monde entier, appelant ainsi la communauté internationale à soutenir le peuple vietnamien et sa lutte.

Quinze ans après la réunification nationale, Hô Chi Minh-Ville souhaite transmettre le message d’un Vietnam pacifique, développé, intégré, dynamique et humain, a déclaré Pham Dut Diêm, ajoutant que la ville respecte toujours le passé, est reconnaissante envers ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté, et s’efforce constamment de construire l’avenir, pour le bonheur du peuple, et pour une coopération amicale et un développement durable avec ses amis internationaux.

Edith Madelen Ledever, cheffe du bureau de l’Associated Press (AP) aux Nations Unies, a déclaré que les anciens correspondants de guerre internationaux étaient retournés visiter de nombreux sites historiques à Hô Chi Minh-Ville ces derniers jours. Elle a exprimé son émotion face aux nombreux souvenirs de la guerre du Vietnam, mais aussi sa joie de constater que le Vietnam, et plus particulièrement Hô Chi Minh-Ville, s’est remarquablement développé à tous égards.

Plus d’un demi-siècle s’est écoulé, mais les souvenirs de la guerre du Vietnam et de ce magnifique pays sont toujours présents dans leurs cœurs, a-t-elle affirmé.

Photo : VNA/CVN

Tom Fox, ancien reporter du New York Times et du Time, a déclaré que grâce à ce voyage, il avait découvert un Vietnam totalement nouveau par rapport à il y a 50 ans.

Selon lui, l’éducation et les transports à Hô Chi Minh-Ville sont les domaines où il a constaté les plus grands changements, et ce qui l’a le plus impressionné ces jours-ci, ce sont les drapeaux vietnamiens flottant dans toutes les rues.

À cette occasion, les anciens correspondants de guerre internationaux ont visité la base révolutionnaire de la forêt de Sac et le site touristique de Lâm Viên Cân Gio. Ils ont également exploré la ligne de métro n° 1 (Bên Thành - Suôi Tiên), discuté avec des étudiants en journalisme de l’Université des sciences sociales et humaines de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, visité le parc de haute technologie de Saïgon et visité le site historique des tunnels de Cu Chi.

Ils assisteront à la grande célébration et au défilé commémorant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale le 30 avril au matin.

VNA/CVN