Le chef du Parti assiste à l'inauguration d'un monument de la Police populaire à Hô Chi Minh-Ville

À l'occasion du 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril), le monument de la Police populaire "Pour une vie paisible" a été inauguré, l'après-midi du 29 avril, dans le parc Âu Lac, dans le 5ᵉ arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le ministre de la Police, Luong Tam Quang, et le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên, étaient présents à la cérémonie.

Lors de l'événement, le vice-ministre de la Police, Trân Quôc To, a souligné que la construction de ce monument visait à honorer les exploits glorieux des générations des membres de la Police populaire, tout en offrant une œuvre culturelle et architecturale emblématique, contribuant à embellir le paysage urbain et à créer un site attrayant pour les touristes visitant Hô Chi Minh-Ville.

Le monument de la Police populaire "Pour une vie paisible" est composé de sept personnages : une mère vietnamienne, un enfant et cinq policiers. Autour du monument, de nombreux arbres, pelouses, jardins de fleurs, aires de jeux et systèmes d'éclairage viennent compléter l'ensemble.

