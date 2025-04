Le chef du Parti rencontre le plus haut dirigeant lao

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré mardi 29 avril le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président Thongloun Sisoulith, venu assister à la cérémonie marquant le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du Vietnam.

Lors de la rencontre, Tô Lâm a hautement apprécié la participation du dirigeant lao à l'événement commémoratif, soulignant qu'il reflétait de manière vivante la relation spéciale de solidarité entre le Vietnam et le Laos.

Il a souligné que la grande victoire du printemps de 1975 était le résultat de l'esprit héroïque du peuple vietnamien et du soutien précieux et loyal du Laos, notamment en permettant l'utilisation du territoire lao pour ouvrir la piste Hô Chi Minh, un facteur stratégique décisif sur le champ de bataille du Sud.

Le dirigeant hôte a affirmé que le Vietnam apprécie toujours le soutien du Laos pendant la lutte pour l'indépendance et dans le processus actuel de protection, de construction et de développement du pays.

Le Vietnam fera tout son possible, avec le Laos, pour continuer à favoriser, protéger et préserver les relations Vietnam-Laos afin qu'elles puissent se développer toujours plus fortement et porter des fruits, au bénéfice des deux parties, a-t-il affirmé.

Il a également souligné l'ouverture du port de Vung Ang dans la province centrale de Hà Tinh comme symbole de la coopération économique bilatérale.

De son côté, Thongloun Sisoulith a félicité le Vietnam à l'occasion de cet important anniversaire, soulignant le rôle du Parti communiste et du Président Hô Chi Minh dans les victoires historiques, notamment celle de 1975, qui ont également contribué à la fondation de la République démocratique populaire lao en décembre de la même année.

Il a exprimé sa joie face aux réalisations du Vietnam après 50 ans de réunification et près de 40 ans de renouveau, avec son potentiel, sa position et son prestige toujours croissants sur la scène internationale.

Il a profondément apprécié le soutien continu du Vietnam au développement socio-économique du Laos.

Les deux dirigeants ont échangé des informations sur la situation actuelle dans chaque pays et ont discuté des lignes directrices pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et de la connectivité des infrastructures.

Ils ont réaffirmé leur engagement à préserver et à renforcer les liens entre le Vietnam et le Laos en toutes circonstances, comme l'ont souhaité les Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, afin d'entrer fermement dans une nouvelle ère d'indépendance et de prospérité pour les deux pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a respectueusement invité le secrétaire général et président du Laos, Thongloun Sisoulith, à assister au 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam à Hanoï en septembre 2025. Le haut dirigeant lao a accepté avec joie l'invitation.

