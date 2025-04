Des Vietnamiennes reçoivent l'Ordre de la Liberté du Laos

Une cérémonie de remise de l'Ordre de la Liberté de première classe de la République démocratique populaire du Laos à la vice-présidente Vo Thị Anh Xuân et à trois anciennes dirigeantes vietnamiennes s'est tenue à Hô Chi Minh-Ville le 29 avril.

Photo : VNA/CVN

L'événement s'est déroulé en présence du président vietnamien Luong Cuong et du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos, président Thongloun Sisoulith, qui se trouve à Hô Chi Minh-Ville pour assister à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays hôte (30 avril 1975).

S'exprimant lors de la rencontre, le chef du bureau du président du Laos, Khemmani Pholsena, a annoncé le décret du président de la République démocratique populaire décernant l'Ordre de la Liberté de première classe à la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân et aux anciennes vice-présidentes Nguyên Thi Binh, Truong My Hoa, Nguyên Thi Doan et Dang Thi Ngoc Thinh.

Au nom du Parti et de l'État, Thongloun Sisoulith a décerné la distinction à la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et aux femmes susmentionnées.

Dans son discours, Vo Thi Anh Xuân a exprimé son enthousiasme à l'idée de recevoir la Décoration du Parti et de l'État lao, déclarant qu'il s'agissait non seulement d'un grand honneur pour elle personnellement, mais aussi d'une démonstration vivante de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre les deux nations.

C'est un grand encouragement et une grande motivation pour eux de s'efforcer continuellement de remplir leurs fonctions à divers postes et de continuer à contribuer davantage à la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos, a-t-elle noté.

Elle a également exprimé sa confiance que sous la direction avisée du Parti communiste du Vietnam et du Parti révolutionnaire populaire du Laos, la cause de l'innovation, de la construction et de la défense de la Patrie dans chaque pays continuera à réaliser de nouvelles réalisations encore plus grandes.

VNA/CVN