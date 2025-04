50e anniversaire de la réunification nationale

Le président donne un banquet en l’honneur des chefs de délégations étrangères

Le président de la République, Luong Cuong, a présidé ce mardi soir 29 avril à Hô Chi Minh-Ville, un banquet solennel en l’honneur des chefs de délégations étrangères et des représentants de partis amis venus célébrer le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du Vietnam (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

Photo : VNA/CVN

Parmi les invités figuraient notamment le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président lao Thongloun Sisoulith, le président du Parti du peuple et du Sénat cambodgien Hun Sen, le vice-président cubain Salvador Valdes Mesa.

Dans son discours de bienvenue, le président Luong Cuong a souligné que cette journée de victoire nationale était l’occasion pour le peuple vietnamien de rendre hommage à Hô Chi Minh, aux héros, martyrs et citoyens ayant sacrifié leur vie pour l’indépendance et le bonheur de la nation.

Il a également exprimé la gratitude du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens envers le soutien indéfectible des pays socialistes frères, des amis internationaux et des défenseurs de la paix à travers le monde.

Affirmant que le Vietnam s’engage avec détermination dans une nouvelle ère de prospérité et de développement, le président a appelé à une coopération renforcée et fructueuse avec ses partenaires internationaux.

Lors de la réception, les délégués invités ont également goûté un programme de concert spécial avec des mélodies folkloriques, de la musique de la cour royale de Hue et des performances en solo d'instruments de musique traditionnels, louant le Vietnam magnifique, paisible et hospitalier, interprété par le Théâtre de musique et de danse folkloriques Hoa Sen (Lotus) et le Théâtre symphonique, de musique et de ballet de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN