Le président Luong Cuong reçoit le vice-président cubain Salvador Vladés Mesa

Le président vietnamien Luong Cuong a reçu mardi 29 avril le vice-président cubain Salvador Vladés Mesa venu assister à la cérémonie commémorative marquant le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du Vietnam (30 avril 1975).

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong a souhaité la bienvenue à Salvador Vladés Mesa et a souligné l'importance de la présence de la délégation cubaine, symbolisant la solidarité indéfectible entre les deux pays.

Il a souligné que le Vietnam se souviendra toujours du soutien de Cuba dans sa lutte passée pour la libération nationale et la réunification, ainsi que dans ses efforts actuels pour protéger et construire la patrie.

Le président a également souligné le suivi étroit du Vietnam sur la situation à Cuba, a partagé les défis et les difficultés auxquels l'île des Caraïbes est confrontée et a exprimé sa confiance que le peuple cubain continuera à obtenir des résultats plus positifs dans le processus de mise à jour du modèle socio-économique.

Il a également évalué le développement global des relations bilatérales à travers des mécanismes de coopération, des contacts de haut niveau et des activités menant au 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (2 décembre 1960-2025).

En particulier, a-t-il souligné, la visite de haut niveau du secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Tô Lâm, à Cuba en septembre 2024 a marqué une étape importante pour les relations entre les deux pays, non seulement renforçant la confiance politique mais ouvrant également une nouvelle direction dans la coopération bilatérale en matière économique, commerciale et d'investissement.

De son côté, Salvador Vladés Mesa a exprimé sa fierté de participer à cette célébration historique pour le Vietnam, considérant la victoire de 1975 comme un triomphe pour tous les peuples épris de paix, y compris les Cubains.

Il a également transmis les salutations des dirigeants cubains, souligné les réalisations du Vietnam au cours des 50 dernières années et exprimé sa gratitude pour le soutien continu du Vietnam dans des secteurs clés tels que la production de riz et les énergies renouvelables.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à continuer de coordonner étroitement leurs efforts et à se soutenir mutuellement pour améliorer la réputation et le statut international des deux pays.

Ils ont souligné la nécessité de renforcer la confiance politique et de promouvoir l'éducation et la sensibilisation sur l'amitié particulière entre le Vietnam et Cuba, en particulier à l'occasion du 65e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Ils se sont engagés à continuer de se soutenir mutuellement et à mettre en œuvre de nouvelles politiques qui facilitent la coopération en matière de commerce et d'investissement, dans le but de faire progresser les accords conclus lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, à Cuba.

VNA/CVN