Signature d’un accord sur le renforcement du commerce Vietnam - Cambodge

Un accord sur le renforcement du commerce bilatéral entre le Vietnam et le Cambodge pour 2025-2026 a été signé le 28 avril à Hanoï à l’issue de l’entretien entre le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et la ministre cambodgienne du Commerce, Cham Nimul.