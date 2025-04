Le Premier ministre rend hommage à d’anciens chefs du gouvernement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu hommage, mardi après-midi 29 avril, à feu le président du Conseil des ministres Pham Hùng et à feu le Premier ministre Vo Van Kiêt dans leurs résidences à Hô Chi Minh-Ville (Sud), à l’occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement, accompagné de sa délégation, a offert de l’encens à la mémoire de feu Pham Hùng (1912-1988), exprimant son admiration et son respect pour ses importantes contributions à la construction et à la défense de la nation.

Feu le président du Conseil des ministres Pham Hùng fut un communiste convaincu et intrépide, un éminent disciple du Président Hô Chi Minh et un dirigeant très respecté du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens.

Avec plus de 75 ans de vie et 60 ans d’activité révolutionnaire, Pham Hùng incarna une figure de confiance pour le Parti et le peuple, assumant de grandes responsabilités dans la lutte pour la libération nationale ainsi que pendant la période de reconstruction et de développement du pays.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son entourage ont également rendu hommage à feu le Premier ministre Vo Van Kiêt (1922-2008), éminent dirigeant du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens. Il fut un révolutionnaire fidèle qui consacra sa vie à la lutte pour l’indépendance nationale, le socialisme et le bonheur du peuple.

Comme feu le président du Conseil des ministres Pham Hùng, Vo Van Kiêt grandit dans la révolution et passa une grande partie de sa jeunesse à lutter pour la libération du Sud et la réunification du pays. En particulier, alors qu’il était membre du Comité régional du Parti du Sud et secrétaire adjoint du Comité interprovincial du Parti de Hâu Giang, il fut transféré en 1957 dans la zone de Saigon - Gia Dinh en tant que secrétaire du Comité du Parti de la zone T.4, afin de diriger la révolution.

De 1972 jusqu’à la libération complète du Sud, le 30 avril 1975, en tant que membre officiel du Comité central du Parti (3ᵉ exercice) et membre permanent du Bureau central pour le Sud, il fit toujours preuve de loyauté envers le Parti, démontra un leadership ancré dans la réalité, fit preuve d’une vision stratégique, et prit des décisions déterminantes pour le développement du mouvement urbain de Saigon - Gia Dinh ainsi que pour le maintien du mouvement révolutionnaire dans la IXe Région, apportant une contribution significative à la stratégie de guerre populaire du Parti et à la victoire finale du pays.

VNA/CVN