Le Vietnam et le Cambodge favorisent leur coopération d’investissement à Kampong Thom

En près de 17 ans d'investissement dans la province cambodgienne de Kampong Thom, les entreprises vietnamiennes du secteur du caoutchouc ont joué un rôle actif dans la transformation des zones de projets locaux, l'accélération du développement économique, l'amélioration des infrastructures rurales et la création d'emplois stables pour environ 10.000 travailleurs cambodgiens, dont le revenu mensuel moyen est de 400 dollars par personne.

>> Vietnam, Cambodge et Laos promeuvent la coopération entre leurs entreprises

>> Les entreprises sont invitées à développer leurs activités au Cambodge

>> Vietnam et Cambodge continuent à se développer ensemble dans cette nouvelle ère

C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, lors d'une visite de travail dans plusieurs filiales du groupe de caoutchouc du Vietnam (Vietnam Rubber Group-VRG) à Kampong Thom le 25 avril. Il a rencontré les dirigeants provinciaux pour renforcer la coordination et de créer des conditions plus favorables pour les entreprises vietnamiennes, favorisant ainsi le renforcement des liens d'investissement bilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur vietnamien a affirmé que la coopération économique demeurait une priorité dans les relations bilatérales, bénéficiant du fort soutien des hauts dirigeants des deux pays. Parmi les principaux axes de coopération figurent les activités d'investissement, de production et d'affaires des entreprises de caoutchouc de VRG au Cambodge, notamment celles des sept entreprises vietnamiennes opérant dans la province de Kampong Thom.

Soutien solide

Ces entreprises ont rempli leurs obligations fiscales envers le gouvernement cambodgien et ont activement participé à des initiatives sociales dans la province. Ces contributions renforcent considérablement l'amitié, la solidarité et la coopération efficace entre le Vietnam et le Cambodge, tout en soutenant le développement socio-économique de Kampong Thom, a ajouté l'ambassadeur.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur a exprimé son espoir que les autorités provinciales continueront d'apporter un soutien solide aux entreprises de caoutchouc vietnamiennes afin qu'elles puissent remplir avec succès leurs missions dans les années à venir.

De son côté, le gouverneur de Kampong Thom, Nuon Pharath, a exprimé sa gratitude envers les investisseurs vietnamiens. Il a réitéré l'engagement de la province à soutenir les entreprises vietnamiennes implantées dans la région et a exprimé sa volonté d'attirer davantage d'investissements à l'avenir. Dans le cadre de son programme de travail dans la province, l'ambassadeur vietnamien a visité trois entreprises de caoutchouc, Phuoc Hoa Kampong Thom, Tân Biên Kampong Thom et Bà Ria Kampong Thom.

VNA/CVN