Hô Chi Minh-Ville

Des dirigeants rendent hommage aux Présidents Hô Chi Minh et Tôn Duc Thang

Mardi 29 avril, une délégation de haut niveau représentant le Comité central du Parti, le Président de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a solennellement rendu hommage aux Présidents Hô Chi Minh et Tôn Duc Thang, à l'approche du 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.