Vietnam - Bulgarie : volonté d’élargir la coopération dans de nouveaux domaines

En marge de sa visite de travail en Bulgarie, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, s’est entretenue le 30 septembre avec son homologue bulgare Nikolay Pavlov pour discuter du renforcement de la coopération entre les deux nations et leurs ministères respectifs.

Lors de cet entretien, les deux hauts diplomates ont partagé des informations sur la situation actuelle de leurs pays respectifs. La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a chaleureusement félicité la Bulgarie pour ses réalisations notables en matière de développement et d'intégration européenne, soulignant son adhésion à l'espace Schengen sur la libre circulation des personnes et son entrée imminente dans la zone euro, prévue pour le début de l'année 2026.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le vice-ministre Nikolay Pavlov a annoncé l'achèvement imminent du processus d'intégration européenne de la Bulgarie, avec une adhésion à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) attendue l'année prochaine.

Il a également exprimé son admiration pour les succès socio-économiques du Vietnam, qu'il perçoit comme un marché prometteur pour la Bulgarie et l'Union européenne. Il a réaffirmé l'importance capitale que la Bulgarie accorde au développement de ses relations avec le Vietnam, qu'elle considère comme un partenaire stratégique de premier plan dans la région.

Les deux délégations ont unanimement salué l'essor remarquable des liens d'amitié traditionnels et de la coopération multiforme entre les deux pays. Elles ont mis en lumière les échanges réguliers de délégations de haut niveau, le renforcement de la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies et dans le cadre de la coopération ASEAN - UE.

Les deux parties ont également organisé de nombreuses activités pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025. La coopération dans des domaines variés tels que le commerce et l'investissement, l'éducation et la formation, la science et la technologie, la défense et la sécurité, la culture, le travail, le tourisme et les échanges entre les peuples a connu une progression positive et constante.

Les deux vice-ministres ont souligné la nécessité d'une coordination étroite dans la préparation des futures visites de haut niveau afin de consolider la confiance politique et de stimuler la coopération dans des secteurs novateurs.

Ces domaines incluent notamment les hautes technologies, l'innovation, la formation de ressources humaines spécialisées dans l'intelligence artificielle et les supercalculateurs, l'interconnexion des bases de données, l'industrie de la défense et de la sécurité, l'industrie automobile, les télécommunications et les produits pharmaceutiques, contribuant ainsi à élever les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

VNA/CVN