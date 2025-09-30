Entrevue entre le président de l’AN de Cuba et le président vietnamien

Esteban Lazo Hernandez, président de l’Assemblée nationale de Cuba, a eu une entrevue le 30 septembre, à Hanoï avec le président vietnamien Luong Cuong. L’événement s’est déroulé dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam et de la coprésidence de la 2 e réunion du Comité interparlementaire Vietnam - Cuba.

Le président Luong Cuong a souligné l'importance de cette visite pour le renforcement de la solidarité, de l’amitié spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays. Il a remercié Cuba pour l'organisation des manifestations solennelles à l’occasion des grandes fêtes vietnamiennes et affirmé la volonté du Vietnam d’approfondir la coopération, notamment économique, commerciale et en matière d’investissement, avec Cube, à l’occasion du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (02/12/1960 - 02/12/2025).

Le président de l’Assemblée nationale de Cuba, Esteban Lazo, a exprimé sa solidarité face aux récentes pertes humaines au Vietnam causées par les récents typhons, et s’est dit confiant dans la réussite du peuple vietnamien sous la direction du Parti communiste. Il a salué le soutien du Vietnam au peuple cubain, en particulier à travers la campagne "65 ans de solidarité Vietnam - Cuba".

Les deux dirigeants ont rappelé le caractère exemplaire des relations bilatérales, posées par Hô Chi Minh et Fidel Castro, consolidées davantage par de récentes visites de haut niveau. Ils ont convenu de suivre de près la mise en œuvre des engagements, en particulier dans les domaines de la sécurité alimentaire, énergétique, des biotechnologies et autres secteurs stratégiques.

Le président Luong Cuong a réaffirmé la volonté du Vietnam de partager son expérience de Dôi Moi (Renouveau) et d’intégration, tandis qu’Esteban Lazo a souligné le rôle de modèle de développement du Vietnam pour Cuba. À cette occasion, il a transmis l’invitation du premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Diaz-Canel au président vietnamien Luong Cuong d’effectuer une visite à Cuba à un moment opportun.

L'invitation a été acceptée avec joie.

