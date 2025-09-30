Le Comité du Parti de Dông Nai inaugure son 1er congrès pour le mandat 2025-2030

Le premier congrès du Comité du Parti de la province de Dông Nai (Sud) pour le mandat 2025-2030 s’est ouvert mardi 3 septembre.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Vu Hông Van, a souligné qu’au cours de la période 2020-2025, la province avait mis en œuvre avec détermination et flexibilité diverses mesures pour mettre en œuvre avec succès les résolutions des congrès du Parti à tous les niveaux.

Photo : VNA/CVN

La construction du Parti et du système politique a connu des changements notables. L’économie a maintenu une croissance stable de 7,11% par an sur la période 2021-2025, et les recettes fiscales ont dépassé les prévisions. La défense et la sécurité nationales sont restées solides ; l’ordre et la sécurité sociale ont été maintenus, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, l’agriculture et l’agro-industrie de haute technologie et biologiques se sont développées ; le commerce, les services, le tourisme et la logistique ont connu une forte croissance ; la réforme administrative a produit des résultats probants.

Le responsable a souligné que ces réalisations sont dues au leadership du Comité central du Parti, à l’unité du Comité provincial du Parti, à la coordination du système politique et aux efforts des cadres, des membres, de la population et du monde des affaires.

Il a souligné les atouts de la province, notamment son fort potentiel en matière de tourisme écologique et récréatif, tandis que l’aéroport de Long Thanh et le corridor fluvial de Dông Nai constituent un double moteur de développement. Cela représente une formidable opportunité de croissance exceptionnelle.

Lors de cet événement, le Politburo a annoncé la nomination de Vu Hông Van au poste de secrétaire du Comité du Parti de la province de Dông Nai pour le mandat 2025-2030. Le Comité du Parti de la province de Dông Nai pour le mandat 2025-2030 sera composé de 68 membres, dont 15 au comité exécutif.

Dans son discours d’ouverture, Phan Dinh Trac, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de sa Commission des affaires intérieures, a salué le travail méticuleux et diligent du Comité provincial du Parti pour la préparation de l’assemblée.

Le dirigeant a souligné que les réalisations de Dông Nai sont le fruit d’efforts constants sur plusieurs périodes, s’appuyant sur la tradition révolutionnaire héroïque, sur la mise en œuvre créative du renouveau du Parti et sur la direction du Comité central du Parti.

Il a demandé aux délégués d’analyser en profondeur les caractéristiques, les atouts, les opportunités et les défis, de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère et de définir l’orientation et les tâches de la période à venir.

VNA/CVN