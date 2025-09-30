Message de félicitations à l'occasion du 76e anniversaire de la Fête nationale chinoise

À l’occasion du 76ᵉ anniversaire de la Fête nationale de Chine (1 er octobre 1949 - 1 er octobre 2025), les hauts dirigeants vietnamiens ont adressé des message de félicitations à leurs homologues chinois.

>> L’Association des journalistes du Vietnam renforce sa coopération avec le Groupe du Quotidien du Yunnan

>> Célébration du 76e anniversaire de la Fête nationale de Chine à Hanoï

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président vietnamien Luong Cuong ont envoyé les messages de félicitations au secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, président chinois Xi Jinping.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont adressé les messages de félicitations au Premier ministre du Conseil des affaires d’État Li Qiang et au président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale Zhao Leji.

Dans leurs messages, les dirigeants vietnamiens ont salué et félicité les grandes réalisations économiques et sociales ainsi que les succès de la réforme et de l’ouverture obtenus par le Parti, l’État et le peuple chinois au cours des 76 dernières années. Ils ont exprimé leur conviction qu’avec Xi Jinping comme noyau de direction, la Chine atteindrait avec succès les objectifs stratégiques définis par le XXᵉ Congrès du Parti communiste chinois, édifierait rapidement un pays socialiste moderne, prospère, démocratique, civilisé, harmonieux et beau, et continuerait à contribuer activement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Les dirigeants vietnamiens ont souligné que le Parti, l’État et le peuple du Vietnam considéraient de manière constante le renforcement et le développement d’une relation stable, saine, amicale et de coopération avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère indépendante et autonome, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales.

Ils ont affirmé leur volonté, aux côtés des dirigeants chinois, de maintenir des échanges réguliers, de renforcer l’orientation stratégique des relations bilatérales, de consolider et nourrir l’amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays, d’approfondir la compréhension mutuelle entre les deux peuples et de promouvoir sans cesse le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam - Chine.

Ils ont également réaffirmé leur attachement à l’édification d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, de plus en plus substantielle et efficace, au service des intérêts des deux peuples.

À cette occasion, Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti et ministre par intérim des Affaires étrangères, a fait de même auprès de Wang Yi, membre du Bureau politique, chef du Bureau de la Commission centrale des affaires étrangères du Parti communiste chinois et ministre chinois des Affaires étrangères.

VNA/CVN