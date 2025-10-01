Front de la Patrie : Hô Chi Minh-Ville et les localités lao renforcent leurs liens

Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hô Chi Minh-Ville a signé le 30 septembre des protocoles d'accord de coopération pour la période 2025-2030 avec les Comités du Front lao pour la construction nationale (FLCN) de Vientiane et de la province de Champassak. L'objectif est de renforcer l'efficacité de la diplomatie entre les peuples des deux pays.

Les protocoles d'accord ont été signés par Truong Thi Bich Hanh, vice-présidente permanente du Comité du FPV de Hô Chi Minh-Ville, et Somchai Xiongchongteng, vice-président du Comité du FLCN de Vientiane, et Vatsana Silima, président du Comité du FLCN de Champassak.

Aux termes de ces accords, les deux parties renforceront leur coopération en matière de communication entre 2025 et 2030 afin de sensibiliser le public des deux pays et des deux régions à la tradition de solidarité, à l'amitié spéciale et à la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

Elles favoriseront également les échanges et le partage d'expériences sur les affaires courantes ; s'informeront mutuellement sur le développement économique, culturel et social ; collaboreront à la recherche et aux discussions sur des sujets et projets d'intérêt commun ; et encourageront les entreprises des deux régions à renforcer leur coopération, à explorer les marchés et à contribuer au développement économique et à l'intégration internationale.

Dans le cadre de ces protocoles d'accord, le Comité du FPV de Hô Chi Minh-Ville accordera chaque année une bourse de master complète à un fonctionnaire du Comité du LFNC de Vientiane et une autre à un fonctionnaire de Champassak, ainsi que des bourses de licence complètes à trois étudiants lao de Vientiane et cinq de Champassak. Durant cette période, le Comité du FPV de Hô Chi Minh-Ville mobilisera également des ressources pour soutenir la construction de trois maisons de la Grande unité Vietnam - Laos destinées aux familles défavorisées de Champassak.

Lors des discussions entre la délégation du Comité du FPV de Hô Chi Minh-Ville et les délégations des Comités du FLCN de Vientiane et de Champassak, les parties ont examiné les résultats des protocoles d'accord mis en œuvre entre 2022 et 2024, ont fait le point sur leurs systèmes de front respectifs et ont discuté de la coopération future.

Les parties ont convenu que la signature de ces protocoles d'accord constituerait un moteur important pour le développement de la coopération entre le Comité du FPV de Hô Chi Minh-Ville et les Comités du CNLF de Vientiane et de Champassak, contribuant ainsi à consolider la grande amitié entre le Vietnam et le Laos dans le nouveau contexte, au bénéfice des peuples des deux nations et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

