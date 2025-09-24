ONU

Le président vietnamien rencontre les dirigeants de la Bulgarie et du Portugal

En marge de sa participation au Débat général de haut niveau de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies, combinée à des activités bilatérales aux États-Unis, le 23 septembre après-midi (heure locale), le président vietnamien Luong Cuong a eu un entretien avec le Premier ministre bulgare Rosen Zhelyazkov et a rencontré le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa.

Lors de son entretien avec le Premier ministre Rosen Zhelyazkov, le président Luong Cuong et son homologue bulgare se sont félicités de l’amitié traditionnelle et de longue date entre les deux pays, ainsi que du développement positif des relations bilatérales ces dernières années. Le dirigeant vietnamien a rappelé que la Bulgarie fut l’un des premiers pays au monde à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, et qu’elle a toujours soutenu le Vietnam dans sa lutte pour l’unification et dans son œuvre de développement national.

Le chef de l’État vietnamien a proposé aux deux parties de coordonner étroitement l’organisation d’activités symboliques à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1950-2025), notamment des échanges de délégations de haut niveau, et de promouvoir la coopération dans des domaines encore riches en potentiel afin d’élever leur partenariat à une nouvelle étape. À cette occasion, il a remercié les autorités bulgares d’avoir facilité l’intégration de la communauté vietnamienne dans la société locale.

Partageant les propositions du président Luong Cuong, le Premier ministre Rosen Zhelyazkov a affirmé que la Bulgarie considérait le Vietnam comme un partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est et souhaitait renforcer la coopération dans les domaines du travail, de l’agriculture et de l’agroalimentaire, de la santé et de l’éducation-formation.

Il a également proposé de promouvoir les échanges culturels et entre les peuples, ainsi que de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux. Le Premier ministre a salué les contributions actives de la communauté vietnamienne à la société bulgare.

Lors de sa rencontre avec le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, le président Luong Cuong a salué les avancées positives enregistrées dans les relations Vietnam - Portugal. Il a proposé aux deux pays de préparer activement les activités marquant le 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1975-2025), et de déployer davantage d’efforts pour dynamiser la coopération bilatérale, notamment dans des secteurs potentiels tels que l’économie, le commerce, l’investissement, le transport maritime et l’agriculture.

Le président Marcelo Rebelo de Sousa s’est félicité de l’ouverture par le Vietnam d’une ambassade au Portugal et a remercié le gouvernement vietnamien de créer des conditions favorables pour que le Portugal puisse prochainement ouvrir son ambassade à Hanoï. Cette démarche, a-t-il souligné, permettra de renforcer les liens entre gouvernements, collectivités locales, entreprises et populations des deux pays, et de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

