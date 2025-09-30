Le Vietnam prend en haute considération et souhaite approfondir ses relations avec Cuba

Le 30 septembre à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a présidé la cérémonie d’accueil du président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d’État de Cuba, Esteban Lazo Hernández, en visite officielle au Vietnam.

Après la cérémonie d’accueil, les deux dirigeants ont effetué un entretien.

Trân Thanh Mân a réaffirmé la volonté du Vietnam de consolider et approfondir davantage les liens d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale avec Cuba. Il a salué les acquis obtenus par le Parti, l’État, l’Assemblée nationale et le peuple cubains depuis le VIIIe Congrès du Parti communiste de Cuba, malgré de nombreux défis.

De son côté, Esteban Lazo Hernández a félicité le Vietnam pour l’organisation réussie de ses célébrations nationales en 2025. Il a exprimé sa confiance dans le fait que le peuple vietnamien, sous la direction du Parti communiste, atteindrait de nouveaux succès dans la mise en œuvre des objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti.

Les deux dirigeants ont passé en revue l’ensemble du programme bilatéral et convenu de mesures pour intensifier la coopération entre les deux pays et les deux organes législatifs, dans l’esprit de “co-parcours, co-coopération et co-développement”. Ils ont souligné le caractère exemplaire et dynamique des relations Vietnam - Cuba, dans un contexte international complexe.

Ils se sont félicités du développement marqué de la coopération politique et diplomatique à travers les canaux du Parti, de l’État et des peuples ainsi que le développement notable dans les domaines économique, commercial et d’investissement, notamment dans l’agriculture, la biotechnologie, l’énergie renouvelable et la production de biens de consommation. La coopération culturelle, éducative et décentralisée s’est également approfondie et diversifiée.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges parlementaires, le partage d’expériences en matière législative et de supervision, ainsi que la mise en œuvre des décisions politiques importantes. Ils ont également décidé de poursuivre la promotion des investissements, de faciliter la réalisation des projets prioritaires et d’élargir la coopération à des secteurs prometteurs comme le tourisme, les télécommunications et la transition numérique.

Les deux parties se sont également engagées à partager leurs pratiques en matière de développement des entreprises, d’attraction des investissements étrangers, de gestion financière, de production agricole, d’application des technologies et de transition numérique.

Les deux dirigeants ont en outre souligné l’importance de favoriser les relations entre organisations de masse et collectivités locales, afin d’assurer la mise en œuvre efficace des accords conclus. Ils ont appelé à développer de nouvelles formes de coopération axées sur des résultats concrets, tout en poursuivant la sensibilisation des populations et l’éducation des jeunes générations sur la tradition exemplaire des liens entre les deux pays.

Sur le plan international, les deux présidents de l’Assemblée nationale ont affirmé leur volonté de se consulter et de se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et forums multilatéraux, notamment à l’Union interparlementaire.

À cette occasion, Trân Thanh Mân a transmis ses salutations au leader de la Révolution cubaine, le général Raul Castro Ruz, ainsi qu’aux dirigeants cubains. Son homologue l’a invité à effectuer une visite officielle à Cuba. L’invitation a été acceptée avec plaisir.

Dans la soirée, Trân Thanh Mân a offert un banquet en l’honneur de Esteban Lazo Hernández et de la délégation cubaine.

