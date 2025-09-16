L’Assemblée nationale de Bulgarie souligne les liens privilégiés avec le Vietnam

Le peuple bulgare a toujours eu une affection particulière pour le Vietnam, a déclaré la présidente de l’Assemblée nationale de Bulgarie, Nataliya Kiselova, lors de sa récente rencontre avec l’ambassadrice du Vietnam, Nguyên Thi Minh Nguyêt.

Félicitant le Vietnam pour le 80e anniversaire de sa Fête nationale, Nataliya Kiselova a salué le développement positif des relations bilatérales au cours des 75 dernières années, notamment grâce à des visites et des contacts de haut niveau.

Elle a salué la contribution de la communauté vietnamienne au développement socio-économique de la Bulgarie et a souligné que son pays accordait une grande importance à ses liens avec le Vietnam, qu’elle considère comme un partenaire fiable jouant un rôle géostratégique clé en Asie du Sud-Est et en Asie.

La présidente de l’Assemblée nationale de Bulgarie a approuvé les propositions de la diplomate vietnamienne visant à renforcer la coopération parlementaire, notamment en promouvant les groupes d’amitié parlementaires et en échangeant des expériences législatives, initiatives qu’elle juge essentielles pour renforcer les relations entre les deux nations.

Elle a également salué la visite prochaine de la délégation du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale du Vietnam et a assuré que le Parlement bulgare travaillera en étroite collaboration pour que cette visite aboutisse à des résultats concrets et contribue au renforcement de la coopération parlementaire.

Pour sa part, l’ambassadrice Nguyên Thi Minh Nguyêt a souligné que, depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 75 ans, l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Bulgarie est restée forte et s’est constamment développée, la coopération parlementaire étant un pilier essentiel.

Elle a exprimé sa gratitude pour la collaboration active entre les deux parlements, illustrée par les récentes visites de haut niveau, qui ont permis des progrès dans des domaines tels que la législation, l’économie, le commerce et l’échange d’expériences.

La diplomate vietnamienne a exprimé l’espoir que les deux parties continueront de promouvoir l’échange de délégations, les réunions virtuelles et la coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP) et le Partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP).

Elle a réaffirmé sa volonté de tirer le meilleur parti de son mandat pour faire franchir une nouvelle étape aux relations entre le Vietnam et la Bulgarie en favorisant le dialogue politique de haut niveau, en renforçant le comité intergouvernemental, les consultations politiques et en développant les liens économiques, commerciaux, d’investissement, culturels et populaires.

L’ambassadrice Nguyên Thi Minh Nguyêt a proposé plusieurs axes de coopération prioritaires, notamment la mise en œuvre effective des accords parlementaires existants, l’intensification des visites bilatérales et le partage d’expériences en matière de législation et de gouvernance.

Elle a également souligné la nécessité de renforcer les partenariats économiques, commerciaux et d’investissement dans des secteurs à fort potentiel tels que l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, l’éducation et la formation, les technologies de l’information, la transformation numérique et la transition verte, tout en intensifiant les échanges culturels, éducatifs et étudiants, les bourses d’études et les liens entre les peuples des deux pays.

