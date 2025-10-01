Le Vietnam appelle à une solution globale à la crise au Myanmar

Le 30 septembre, le siège des Nations unies (ONU) à New York a accueilli une réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) consacrée à la situation des musulmans et d’autres minorités ethniques au Myanmar.

Dans son discours d’ouverture, la Présidente de la 80e session de l’AGNU, Annalena Baerbock, a souligné l’urgence de trouver une solution pacifique et durable à la crise humanitaire et au conflit prolongé au Myanmar.

De son côté, l’envoyé spécial du président de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) pour le Myanmar, Othman Hashim, a mis en avant le rôle central de l’ASEAN dans la promotion du dialogue entre les parties concernées.

Lors de la réunion, le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation de violence, aux conséquences des catastrophes naturelles et aux difficultés humanitaires persistantes au Myanmar. Il a appelé les parties concernées à faire preuve de retenue, à mettre fin aux violences et à avancer rapidement vers un cessez-le-feu global et durable.

Concernant la situation dans l’État de Rakhine, le représentant vietnamien a estimé qu’il était nécessaire de s’attaquer aux causes profondes du conflit, de garantir un rapatriement sûr, volontaire et durable des populations, tout en maintenant l’aide humanitaire aux groupes vulnérables.

Il a affirmé que toute solution à la crise au Myanmar devait garantir le respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et du droit à l’autodétermination du peuple du Myanmar. Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement le Consensus en cinq points de l’ASEAN, salué le rôle de la Malaisie en tant que présidente de l’ASEAN et de l’envoyé spécial du président de l’ASEAN pour le Myanmar dans la promotion de la concertation et du dialogue. Il a appelé à un renforcement de la coordination entre l’ASEAN et l’ONU.

Le Vietnam a une nouvelle fois réaffirmé son engagement à contribuer activement à la paix et à la stabilité en Asie du Sud-Est, notamment à travers les efforts communs visant à instaurer la confiance et à promouvoir le dialogue entre les parties concernées au Myanmar.

