Promouvoir les relations d’amitié et de coopération multiforme Vietnam - Turquie

Au cours de cette visite, le vice-président de l’AN, Nguyên Duc Hai, a rencontré le vice-président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Celal Adan et le vice-président turc Cevdet Yilmaz.

Lors des rencontres, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement positif des relations bilatérales, en particulier après la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Turquie en novembre 2023.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de poursuivre la consolidation de la confiance politique, en visant à élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Elles ont souligné l’importance de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la défense, de la sécurité, ainsi que de l’éducation, de la culture et du tourisme.

Un accent particulier a été mis sur la promotion de la coopération décentralisée, notamment dans les secteurs du tourisme, de la culture et de la préservation du patrimoine culturel.

Le vice-président de l’AN, Nguyên Duc Hai, a également souligné la volonté du Vietnam de servir de porte d’entrée pour la Turquie vers le marché de l’ASEAN, tandis que la Turquie se propose comme passerelle pour les produits vietnamiens vers les marchés du Moyen-Orient, de l’Europe et de l’Afrique.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan parlementaire, les deux parties ont convenu d’intensifier la coopération à travers des échanges de délégations, la collaboration entre les commissions parlementaires, ainsi que la mise en valeur des groupes d’amitié parlementaires.

Elles ont également réaffirmé leur volonté de se soutenir mutuellement dans les forums parlementaires internationaux tels que l’Union interparlementaire (UIP), le Conseil parlementaire de l’Asie (APA) et le partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP).

Par ailleurs, le vice-président de l’AN, Nguyên Duc Hai, a proposé de lancer prochainement les négociations pour un accord de libre-échange bilatéral (ALE), avant d’inviter la Turquie à reconnaître le Vietnam comme une économie de marché à part entière, ainsi qu’à revoir la mise en place des droits antidumping affectant les exportations vietnamiennes.

À cette occasion, il a transmis les invitations officielles du président vietnamien Lương Cường au président turc Recep Tayyip Erdoğan, ainsi qu’au vice-président Cevdet Yilmaz et au vice-président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Celal Adan , à effectuer une visite au Vietnam à une date opportune.

Lors de sa tournée, le vice-président Nguyên Duc Hai a rencontré la communauté vietnamienne en Turquie, les dirigeants du Groupe d’amitié parlementaire Turquie - Vietnam sont rendus au port d’Ambarli, l’un des quatre ports les plus importants en termes de capacité en Turquie.

VNA/CVN