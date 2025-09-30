Les parlements vietnamien et japonais renforcent leur coopération

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Trân Quang Phuong, a rencontré les dirigeants parlementaires japonais à Tokyo et s’est rendu dans plusieurs localités lors de sa visite de travail au Japon, du 25 au 30 septembre.

Trân Quang Phuong a rencontré le président de la Chambre des conseillers, Sekiguchi Masakazu, et le président de la Chambre des représentants, Nukaga Fukushiro, et s’est entretenu avec le vice-président de la Chambre des conseillers, Fukuyama Tetsuro, et le vice-président de la Chambre des représentants, Genba Koichiro.

Photo : VNA/CVN

Il a également échangé avec les dirigeants de l’Alliance d’amitié parlementaire Japon - Vietnam, notamment son président Obuchi Yuko, son vice-président Yoichiro Aoyagi et son conseiller honoraire Nikai Toshihiro.

Lors de ces rencontres, Trân Quang Phuong s’est réjoui du fort développement du partenariat stratégique global Vietnam - Japon ainsi que des progrès de la coopération entre les deux parlements, fruit de l’accord de coopération signé lors de la visite officielle du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân au Japon en décembre 2024.

Il a salué et remercié le Japon pour sa contribution au développement socio-économique du Vietnam, notamment par le biais de projets d’aide publique au développement (APD) et d’investissements directs étrangers au cours des trois dernières décennies.

Trân Quang Phuong a appelé le Japon à faciliter et simplifier les procédures et à œuvrer en faveur de l’exemption de visa pour les citoyens vietnamiens afin de stimuler les échanges interpersonnels. Il a également appelé à une coopération renforcée et efficace entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’investissement, de l’emploi, du tourisme, du commerce et des échanges culturels.

Il a félicité le Japon pour l’organisation réussie de l’EXPO 2025 d’Osaka, dans le Kansai, et a remercié le gouvernement japonais d’avoir facilité la participation du Vietnam à cet événement.

Le président de la Chambre des conseillers, Sekiguchi Masakazu, a présenté ses condoléances pour les pertes subies par le Vietnam lors du typhon Bualoi et a réaffirmé ses efforts pour renforcer la coopération Vietnam - Japon dans tous les domaines.

Le président de la Chambre des représentants, Nukaga Fukushiro a salué la visite de Trân Quang Phuong à Hiroshima, où il a déposé une gerbe au Mémorial de la paix de Hiroshima le 27 septembre.

À cette occasion, Trân Quang Phuong a transmis à Sekiguchi Masakazu et à Nukaga Fukushiro l’invitation du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, à se rendre au Vietnam.

Les rencontres avec le vice-président de la Chambre des conseillers, Fukuyama Tetsuro, et le vice-président de la Chambre des représentants, Genba Koichiro, ont porté sur les mesures concrètes à prendre pour mettre en œuvre les accords et engagements conclus entre les hauts dirigeants des deux parties. Ils ont convenu que la coopération décentralisée demeure un moteur essentiel des relations bilatérales.

Lors de leur rencontre avec l’Alliance d’amitié parlementaire Japon - Vietnam, Trân Quang Phuong et les dirigeants de l’alliance ont exprimé leur conviction que les relations bilatérales recèlent un énorme potentiel de développement futur.

Lors de ses visites dans les préfectures de Fukuoka et d’Oita, Trân Quang Phuong a plaidé pour un renforcement des liens en matière de développement de la main-d’œuvre, de tourisme, de gouvernance numérique et de gestion environnementale. Les gouverneurs japonais ont salué la contribution des communautés vietnamiennes, 3.700 à Oita et plus de 23.000 à Fukuoka, au développement socio-économique local et se sont engagés à soutenir la population vietnamienne dans ces préfectures.

Trân Quang Phuong a également rencontré des diplomates vietnamiens et des représentants des communautés, qui espéraient des politiques plus favorables et un développement de l’enseignement du vietnamien au Japon.

VNA/CVN