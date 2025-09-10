Vietnam - Allemagne : 50 ans de dialogue, de respect et de confiance

Le 9 septembre, l'ambassade du Vietnam en Allemagne a célébré le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale et le 50ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne, en présence de plus de 200 invités.

Dans son discours, Frank Hartmann, représentant du ministère fédéral des Affaires étrangères, a affirmé que 80 ans d’indépendance du Vietnam signifient 80 ans de courage, de persévérance et de capacité à se renouveler sans cesse, et que 50 ans de relations Vietnam - Allemagne signifient 50 ans de dialogue, de respect et de confiance. Il a en outre exprimé le souhait de porter le partenariat stratégique à une nouvelle hauteur.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam, Nguyên Dac Thanh, a rappelé que la Déclaration de Hanoï de 2011 avait établi ce partenariat, et que le plan d’action stratégique pour 2023-2025 fixe cinq priorités : coopération en matière de politiques de sécurité, liens économiques et numériques, partenariat sur le climat et l’énergie et l’environnement, coopération éducative et scientifique et dans l’innovation, ainsi que promotion des échanges entre les peuples.

L’Allemagne est aujourd’hui un grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UE, son 4ᵉ investisseur européen et son 12ᵉ partenaire commercial mondial. Les deux pays renforcent également leur coopération dans le travail et la formation professionnelle pour répondre à la demande allemande en main-d’œuvre qualifiée.

A cette occasion, l’ambassadeur Nguyên Dac Thanh a souligné l’importance de la communauté vietnamienne en Allemagne.

De son côté, le vice-président du Bundestag, Bodo Ramelow, a salué les projets communs, symboles d’une coopération fructueuse.

