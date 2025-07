Diplomatie parlementaire : le Vietnam tisse des liens avec l’Allemagne et le Canada

Lors de sa rencontre avec Anke Rehlinger, Trân Thanh Mân a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays. Il a proposé de multiplier les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier entre les dirigeants parlementaires, les commissions spécialisées et les jeunes parlementaires ; de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants et de collaborer à l’organisation des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2025.

Trân Thanh Mân a également suggéré que le Parlement allemand ratifie rapidement l’accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), crée un groupe d’amitié parlementaire Allemagne - Vietnam et encourage la Commission européenne à lever le "carton jaune" sur les produits de la pêche vietnamiens.

Anke Rehlinger a souligné que le Vietnam est l’un des partenaires importants de l’Allemagne dans sa stratégie pour l’Indo - Pacifique. Elle a réaffirmé que l’Allemagne resterait un partenaire commercial et un investisseur majeur au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de promouvoir le multilatéralisme, de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier à l’ONU ; de soutenir le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, de la Charte des Nations unies et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Elles ont aussi échangé sur la promotion des échanges entre les peuples, notamment en facilitant la vie de la communauté vietnamienne d’environ 300.000 personnes en Allemagne.

Lors de sa rencontre avec Raymonde Gagné, Trân Thanh Mân a hautement apprécié la coopération étroite entre les deux Parlements dans le cadre de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Il a proposé de promouvoir les échanges et les contacts entre parlementaires et de renforcer la coopération dans les forums parlementaires multilatéraux.

Raymonde Gagné a affirmé que le Canada continuerait à approfondir le partenariat intégral avec le Vietnam, en soulignant que le Vietnam est l’un des piliers de sa stratégie pour l’Indo - Pacifique. Elle a salué les réalisations économiques et sociales du Vietnam, la réforme de son appareil administratif ainsi que la récente révision du Code pénal, notamment la réduction du nombre d’infractions passibles de la peine de mort.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale et leur coordination dans les forums multilatéraux, de soutenir le respect du droit international et le règlement pacifique des différends conformément au droit international, à la Charte et aux conventions des Nations unies, et de poursuivre les discussions en vue d’une possible élévation de leurs relations bilatérales au moment opportun.

