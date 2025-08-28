Vietnam - Allemagne : des échanges de haut niveau à une coopération globale

Le 27 août, au palais Bellevue à Berlin, le nouvel ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thành, a présenté ses lettres de créance au président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier.

À l'issue de la cérémonie, le président Steinmeier a chaleureusement félicité l'ambassadeur pour sa nomination et adressé ses vœux les plus sincères aux dirigeants du Parti, de l'État et au peuple vietnamien à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale. Il a également exprimé sa gratitude pour les salutations transmises par les dirigeants vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l'ambassadeur Nguyên Dac Thành a transmis les félicitations du Premier ministre Pham Minh Chinh au chancelier allemand Friedrich Merz pour les succès initiaux de son gouvernement après cent jours au pouvoir.

Le président Frank-Walter Steinmeier a rappelé avec émotion son voyage officiel au Vietnam en janvier 2024 et s'est réjoui des avancées de la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la défense, de l'éducation, de la santé et du travail.

À cette occasion, l'ambassadeur vietnamien a exprimé sa gratitude pour le soutien constant des autorités allemandes aux activités de l'ambassade et à la communauté vietnamienne en Allemagne. Il a souhaité que celle-ci continue de s'intégrer avec succès et de jouer un rôle de passerelle entre les deux pays. Il a également annoncé l'organisation, en octobre prochain à Hanoï, d'un Festival de l'Allemagne au lac Hoàn Kiêm, et invité les dirigeants allemands à multiplier leurs visites au Vietnam.

Le président Steinmeier a convenu de renforcer les échanges de délégations de haut niveau, notamment à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025, et de coordonner la mise en œuvre du programme de visites prévu.

Réaffirmant l'importance que le Vietnam attache à l'Allemagne, l'ambassadeur s'est engagé à œuvrer au renforcement de l'amitié entre les deux pays.

Il a enfin souligné la volonté du Vietnam de promouvoir le partenariat global avec l'Union européenne, appelant l'Allemagne à soutenir la ratification rapide de l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), à encourager la Commission européenne à lever le "carton jaune" imposé aux produits de la pêche vietnamienne, ainsi qu'à mettre en œuvre effective de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), afin de favoriser l'accès des produits vietnamiens, en particulier agricoles, au marché allemand.

VNA/CVN