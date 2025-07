Le Vietnam et l'Allemagne conviennent de renforcer leur dialogue et leur coopération

Lors de cet échange, la vice-présidente a salué le rôle de premier plan de l’Allemagne en Europe et sur la scène internationale. Elle a rappelé que l’année 2025 marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 14e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Allemagne, constituait une occasion idéale pour dresser le bilan des avancées bilatérales et poser les jalons d’une nouvelle phase de coopération renforcée.

Vo Thi Anh Xuân a appelé à intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, Parti, État, gouvernement et organe législatif, et à tirer pleinement parti des mécanismes de coopération existants, tout en renforçant la coordination au sein des forums internationaux.

Sur le plan économique, elle a sollicité le soutien du Parlement allemand pour renforcer les liens entre le Vietnam et l’Union européenne, notamment à travers une ratification rapide de l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA). Elle a également plaidé en faveur d'une levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne sur les produits de la mer vietnamiens, dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Par ailleurs, elle a souhaité que l’Allemagne maintienne son aide publique au développement au Vietnam, notamment dans les domaines des infrastructures, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique.

Partageant ces propositions, Bodo Ramelow a indiqué qu’un groupe de parlementaires allemands souhaitant renforcer les relations avec le Vietnam était en cours de constitution au sein du Bundestag.

Il a salué la contribution positive de la communauté vietnamienne en Allemagne et encouragé le développement des échanges entre les populations afin de dynamiser les relations économiques, les partenariats entre localités, ainsi que la coopération dans les secteurs de l’éducation, de la culture et du tourisme. Il a précisé que de nombreuses universités allemandes étaient prêtes à accueillir des étudiants vietnamiens, notamment dans le cadre de programmes de double diplôme.

Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération en matière de défense, de sécurité et au sein des forums multilatéraux.

Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân s’est entretenue avec Ines Schwerdtner, co-présidente du Parti Die Linke. Elle a proposé un renforcement des échanges d’expériences théoriques et pratiques entre les deux Partis, dans le but de contribuer activement à la paix et au développement durable.

Mme Schwerdtner a réaffirmé les liens traditionnels d’amitié entre le Parti communiste du Vietnam et Die Linke, et exprimé un grand intérêt pour l’expérience vietnamienne en matière de construction du Parti et de mobilisation de masse.

La vice-présidente a rencontré une délégation du présidium de la Fondation Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS), conduite par le professeur Heinz Bierbaum. Elle a souligné que l’année 2025 offrait une opportunité pour intensifier la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment les échanges entre peuples, les activités culturelles et la collaboration théorique.

Le professeur Heinz Bierbaum s’est dit impressionné par les réalisations remarquables du Vietnam, ainsi que par son modèle d’économie de marché à orientation socialiste. Il a souligné que ce modèle constituait un sujet régulier de dialogue et d’étude mutuelle au sein de la fondation.

