Vietnam - Algérie : un partenariat riche en potentiel de développement

L’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Trân Quôc Khanh, a souligné un large potentiel de développement des relations entre les deux pays, notamment après l’établissement de leur partenariat stratégique à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Algérie, en novembre dernier.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Trân Quôc Khanh a indiqué que la confiance mutuelle constitue le fondement essentiel pour ouvrir des opportunités concrètes aux entreprises dans divers secteurs tels que le commerce, l’agriculture, la santé, l’énergie durable et l’éducation.

Abordant l’agriculture et l’industrie alimentaire, l’ambassadeur a mis en avant la complémentarité des deux nations : le Vietnam dispose de techniques de pointe tandis que l’Algérie possède de vastes superficies et une main-d’œuvre abondante. Il a précisé que le Vietnam était prêt à partager son expérience en matière de production agricole. Les deux parties discutent actuellement des moyens permettant aux produits agricoles vietnamiens de répondre aux normes halal afin de pénétrer le marché algérien et d’exporter vers d’autres pays musulmans.

Dans le secteur de l’énergie, outre la coopération pétrolière existante entre PetroVietnam et le groupe algérien Sonatrach, les deux pays s’orientent vers le développement des énergies éolienne et solaire, notamment dans le désert du Sahara.

Face aux difficultés de transport, l’ambassadeur a indiqué que les deux parties étudient la création d’une ligne aérienne directe ou des accords entre compagnies aériennes pour faciliter les déplacements des investisseurs. Il a également évoqué la nécessité de simplifier les procédures administratives et douanières, et d’avancer vers la signature d’un accord commercial bilatéral.

Sur le plan de l’entrepreneuriat, Trân Quôc Khanh a rappelé qu’au Vietnam, environ un million d’entreprises, majoritairement de petite et moyenne taille, contribuent fortement à l’emploi des jeunes. Le Vietnam se dit disposé à envoyer des experts et à encourager ces entreprises à coopérer avec les initiatives algériennes.

L'ambassadeur a également évoqué la possibilité d'un modèle de coopération tripartite. L'Algérie pourrait servir de porte d'entrée vers l'Afrique et le monde arabe, tandis que le Vietnam agirait comme une plateforme vers le marché de l'ASEAN.

Enfin, le diplomate vietnamien a rappelé les liens historiques profonds unissant les deux peuples depuis leur lutte commune contre le colonialisme. Pour les années à venir, il a exprimé l’espoir de voir émerger des projets piliers dans les domaines du numérique et de l’énergie verte. Il a particulièrement insisté sur l’importance de la numérisation des archives historiques communes afin de préserver cette mémoire pour les générations futures.

