Réformes majeures : le Vietnam prépare sa prochaine phase de croissance

Selon le site Siliconcanals.com (Pays-Bas), le Vietnam est l’un des pays à la croissance la plus rapide au monde. Au cours de l’année écoulée, le pays a engagé les réformes les plus significatives de ces dernières décennies, notamment un remaniement majeur au sein de la haute direction. Ces changements joueront un rôle clé dans l’orientation du développement économique du Vietnam au cours des cinq à dix prochaines années.

>> La diaspora des Vietnamiens à l’étranger s’engage pour la croissance nationale

>> Le Vietnam s'affirme comme un pôle économique clé en Asie du Sud-Est

>> Croissance économique et justice sociale : un modèle de développement inclusif qui dément les critiques

Photo : Capture d'écran/CVN

L’auteur de l’article se dit impressionné par ce que le gouvernement vietnamien est parvenu à transformer au cours des douze derniers mois. Il s’agit de changements profonds et structurels qui ouvrent un véritable espace pour une croissance réelle.

Premièrement, la Résolution N°68 sur le développement de l’économie privée. Il s’agit d’un tournant majeur permettant aux entreprises privées d’assumer un rôle plus important dans l’économie vietnamienne. Selon l’auteur, c’est une étape indispensable si le Vietnam veut parvenir à une croissance durable et de long terme.

Deuxièmement, l’intégration de l’économie informelle dans le système formel. Les entreprises familiales représenteraient environ 20 à 3% du PIB du Vietnam, alors que la collecte fiscale auprès de ce groupe est historiquement restée limitée. Le gouvernement pousse désormais ces entreprises à adopter des systèmes de paiement par POS, les paiements numériques et une comptabilité transparente, directement connectée aux autorités fiscales. Cela signifie des impôts plus élevés, et c’est douloureux. Mais cela les place aussi sur un pied d’égalité avec les entreprises formelles qui respectent les règles depuis des années. Tous les acteurs de l’économie devraient opérer dans un même cadre et avoir accès aux mêmes infrastructures et technologies. C’est ainsi que se construit un marché transparent, évolutif et efficace.

Troisièmement, un durcissement des réglementations. En éliminant les acteurs qui s’appuient sur des failles réglementaires, l’évasion fiscale ou des pratiques trompeuses, de l’espace est créé pour permettre aux entreprises sérieuses de se développer. La lutte contre l’évasion fiscale, la fraude sur l’origine des produits et la production de mauvaise qualité est inconfortable à court terme, mais essentielle si le Vietnam veut bâtir, à long terme, un marché équitable et compétitif.

Au-delà de cela, de nombreuses autres réformes méritent d’être mentionnées : la fusion de provinces, le déploiement des cartes d’identité nationales électroniques et la numérisation plus large des processus gouvernementaux. Ce sont des réformes complexes, à forte friction.

L’article conclut que l’économie vietnamienne pourrait accélérer de manière significative au cours des cinq prochaines années, sous le mandat de la direction 2026-2031. Cela offrirait probablement une fenêtre d’environ dix ans pour créer une véritable différence, si le Vietnam souhaite se rapprocher du statut d’économie développée.

VNA/CVN