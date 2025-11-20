Les relations d'amitié traditionnelle Vietnam - Algérie

Le Vietnam et l'Algérie entretiennent des liens historiques profonds, forgés notamment au cours de leur lutte pour l'indépendance nationale. Plus de 60 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques, l'amitié traditionnelle entre les deux pays n'a cessé de se consolider et de se développer dans de nombreux domaines.