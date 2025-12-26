Responsabilité et rôle des Vietnamiens de l'étranger pour l'avenir du pays

Ces dernières années, le Parti et l'État vietnamiens ont multiplié les mécanismes de consultation permettant à la diaspora de contribuer activement aux enjeux nationaux. Cette démarche reflète une vision progressiste, considérant les Vietnamiens de l'étranger comme une partie inséparable et un acteur majeur du développement du pays.

C'est ce qu'a souligné Nguyên Duy Anh, président d'honneur de l'Association des Vietnamiens à Fukuoka (Japon), lors d'un entretien accordé au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) au Japon.

Pour les expatriés, cette participation renforce le lien spirituel et le sens des responsabilités envers la Patrie.

À Fukuoka, la communauté vietnamienne s'implique activement en partageant son expertise dans des domaines tels que les sciences, les technologies, la gouvernance d'entreprise et l'éducation.

Les contributions se concentrent désormais sur des secteurs prioritaires comme l'innovation, la transformation numérique et l'intégration internationale, conformément aux Résolutions n°57 et n°59 du Bureau politique.

Selon Nguyên Duy Anh, pour exploiter pleinement ce potentiel, les contributions doivent être ciblées, transparentes et durables. Il a souligné la nécessité pour l'État de perfectionner les mécanismes de réception et de traitement des propositions, tout en appelant chaque expatrié à faire preuve de responsabilité et d'un esprit constructif, fondé sur une compréhension réaliste du contexte national.

S'adressant à la communauté vietnamienne à l'étranger, il a affirmé que chaque Vietnamien, où qu'il se trouve, peut contribuer à l'édification du pays, que ce soit par une opinion sincère, une initiative concrète, un lien utile ou encore par la promotion d'une image positive du peuple vietnamien au sein de la société d'accueil.

Dans un esprit de solidarité, les ressources intellectuelles et l'expérience internationale de la diaspora constituent ainsi un moteur essentiel du développement durable du Vietnam.

VNA/CVN