Une année 2025 renversante

Une année 2025 renversante se dévoile à travers les 53 unes du journal Le Courrier du Vietnam . Entre la célébration des 80 ans de l’indépendance, les avancées numériques spectaculaires et les richesses culturelles, chaque édition illustre un pays dynamique et résilient, affirmant sa place sur la scène internationale.

>> Le Courrier du Vietnam souffle ses 32 bougies avec ses lecteurs francophones

>> Le Courrier du Vietnam souffle ses 32 bougies avec ses lecteurs francophones



Internationalisation des entreprises vietnamiennes

La Une du tout premier numéro de l’année 2025 arborait les couleurs du Vietnam, promettant 365 jours de paillettes, de feux d’artifice et de réjouissances…

Semi-conducteurs : du saut de puce au pas de géant

La Une du N°2 était consacrée à un secteur industriel devenu incontournable, regroupant les activités de conception, de fabrication et de commercialisation des semi-conducteurs…

Pour une agriculture résiliente

La Une du N°3 rappelait combien la place de la Francophonie institutionnelle était importante au Vietnam et qu’elle était omniprésente pour aider à assurer une agriculture durable, une solide sécurité alimentaire et une lutte efficace contre les dérèglements climatiques.

Une année brillante pour le tourisme

Ce numéro 4 mettait en valeur le développement touristique au Vietnam et présentait l’année du tourisme 2025 ainsi que le Festival de Hué 2025. Dans les pages intérieures, on découvrait la nouvelle muse de la chanson française au Vietnam : Thuy Dung.

La sagesse du serpent

Quelques jours avant les vacances printanières, le double numéro spécial, 5 + 6 était consacré à la plus belle et importante fête du pays, le Têt. Pour l’occasion, la rédaction du Courrier du Vietnam s’était mise en surchauffe et s’y était préparée longtemps à l’avance pour offrir un numéro de luxe de 92 pages…

Une excellente Résolution pour une révolution technoscientifique et numérique

La Une du numéro 7 mettaient à l’honneur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique. Pour illustrer cette thématique, une chercheuse de pointe s’activait pour que le Vietnam soit à la pointe de la recherche en technologies innovantes...

Le printemps a un air de fête

La Une du numéro 8 avait offert l’opportunité de découvrir une image forte de la fête villageoise de Triêu Khúc, dans le district de Thanh Trì, en banlieue de Hanoï. Ce festival, classé patrimoine culturel immatériel national en 2019, se déroule chaque année du 9e au 12e jour du 1er mois lunaire.

E-administration : le numérique sans hic !

La Une du numéro 9 présentait l’application numérique de l’année : VNeID, utilisable sur tous les téléphones intelligents à la mode. Cette petite merveille technologique avait été développée par le Centre national de données sur la population, relevant du ministère de la Police. Le chantier de la transformation numérique se poursuivait…

Un petit paradis au Nord-Ouest du Vietnam

La Une du numéro 10 nous encourageait à changer d’air pour découvrir des paysages luxuriants et montagneux, une hospitalité rare et un village promettant des expériences à marquer d’une pierre blanche. Nous étions au Nord-Ouest du Vietnam, à environ 180 km de Hanoï, dans le district frontalier de Vân Hô, situé à l’est de la province montagneuse de Son La (Nord) et faisant partie de la zone touristique nationale de Môc Châu…

La politique au féminin

La Une du numéro 11 était entièrement féminine, en l’honneur de la Journée internationale des droits des femmes, le fameux 8 mars. C’était l’occasion de revoir la vice-présidente de la République, Vo Thi Ánh Xuân, dans un magnifique áo dài rose, rencontrant des représentantes exemplaires de l’Union des femmes du Vietnam dans l’ensemble du pays…

Un mois pour célébrer l’énergie et l’audace de la jeunesse

La Une du numéro 12 nous conduisait, pour notre plus grand bonheur, dans la province de Vinh Long, en plein cœur du delta du Mékong. L’image était rafraîchissante, mettant en évidence l’action de la jeunesse estudiantine lorsque le mois de mars "pointe son nez"…

Carrefours de la francophonie

La Une du numéro 13 était consacrée à la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars. Nous étions invités à suivre le déroulement artistique de la fête "Couleurs culturelles 2025", qui avait eu lieu le dimanche 16 mars 2025 à l’Université de langues et d’études internationales (ULIS), relevant de l’Université nationale de Hanoï…

Un numéro qui avait la frite !

Le numéro 14 était un superbe numéro consacré aux liens solides, établis depuis mars 1973, entre le Vietnam et la Belgique. La Une mettait en lumière une multitude d’activités significatives, contribuant à enraciner ces relations de coopération…

Le secteur privé sculpte l’avenir

La semaine dernière, la Une du numéro 15 impressionnait par ses couleurs chaudes : rouge, orange, jaune et autres combinaisons. Celles-ci, énergisantes et lumineuses, inspiraient un sentiment d’optimisme renforcé par des images industrieuses d’activités de pointe au Vietnam. On reconnaissait, entre autres, la force d’un producteur de fleurs dans la station climatique de Đà Lat, capitale de la province de Lâm Đông (Hauts plateaux du Centre)…

La francophonie met l’eau à la bouche

La Une du numéro 16 faisait revivre la richesse, la diversité et l’ivresse de l’édition 2025 du festival "Balade en France et en Francophonie" à Hanoï. On y retrouvait les quatre bâtisseurs de ce grand succès populaire, avec près de 500 000 visiteurs tout au long du dernier week-end de mars.

Parti : une réunion historique

La Une du numéro 17 nous ouvrait les portes du 11e plénum du XIIIe exercice du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) qui s’était déroulé du 10 au 12 avril à Hanoï. On y retrouvait les symboles les plus représentatifs de la nation, comme le drapeau du Parti avec le marteau et la faucille sur la gauche, celui du Vietnam sur la droite, le buste du Président Hô Chi Minh un peu plus bas, ainsi qu’un vaste hémicycle pouvant accueillir les 200 membres du CC du Parti…

Le jour de la grande victoire

La Une du numéro 18 était historique. Elle nous faisait revivre la campagne Hô Chi Minh d’il y a 50 ans, avec en apothéose les chars de l’Armée de libération enfonçant les grilles du Palais présidentiel, marquant ainsi la victoire finale après 30 ans de résistance de la nation. Ce mercredi 30 avril 1975 mettait en lumière de grands faits d’armes, bien sûr, mais aussi "l’unité, la résilience populaire et le génie militaire vietnamien".

La 20e Journée du Vesak des Nations unies : pour la dignité humaine

La Une du numéro 19 nous avait donné rendez-vous à Hô Chi Minh-Ville le 22 mai dernier, à la pagode Viêt Nam Quôc Tu (Pagode nationale du Vietnam), où avait solennellement été organisée la grande cérémonie de Vesak, bouddha-an 2568 - calendrier grégorien 2024. Des milliers de personnes avaient participé à ce festival, préparatoire aux célébrations de la 20e Journée du Vesak des Nations unies 2025…

Insuffler une forte dynamique aux travailleurs vietnamiens

La Une du numéro 20 nous plongeait en plein monde ouvrier (travail à la chaîne, lumières artificielles et cadences élevées…). Nous étions dans le parc industriel de Yên Bình, cité municipale de Phô Yên, province de Thái Nguyên (Nord), dans une usine de la société d’électronique sud-coréenne KHVatec.

Un héros national exceptionnel

La Une du numéro 21 était consacrée au Président Hô Chi Minh (1890-1969), héros de la libération nationale et leader incontesté du peuple vietnamien. Devenu bien malgré lui une célébrité mondiale, sa vie ressembla à une légende, son patriotisme et son sacrifice pour le pays auront éternellement valeur d’exemple pour toute l’humanité…

De Mitterrand à Macron : le Vietnam, ami fidèle et partenaire

La Une du numéro 22 avait souligné l’importance de la visite d’État au Vietnam du 25 au 27 mai du président français Emmanuel Macron. Ce déplacement devrait sceller un nouvel élan pour les relations bilatérales, intervenant après l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays et témoignant de l’engagement fort des dirigeants français envers le développement des relations avec le Vietnam.

Quatre Résolutions stratégiques qui feront l’Histoire

À la Une du numéro 23, on retrouvait le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, comme on l’avait vu en Une du numéro 22 accueilli en France par le président Macron. Placé bien au centre de la couverture du magazine, on l’observait aussi dans une des quatre miniatures l’entourant, dirigeant une conférence nationale pour présenter et mettre en œuvre la Résolution N°66 du 30 avril 2025 du Politburo du Parti sur l’innovation dans l’élaboration et l’application des lois, et celle N°68 du 4 mai 2025 sur le développement du secteur privé…

Santé : accès gratuit aux soins pour tous, une stratégie ambitieuse

La Une du numéro 24 rendait hommage aux acteurs du milieu médical agissant sans relâche un peu partout dans le pays. Une mosaïque en forme de cœur mettait en relief de grands succès médicaux, comme celui des médecins du service d’obstétrique du Centre médical de Thuân An à Bình Duong (Sud) réussissant trois opérations particulièrement complexes en une seule après-midi…

Un mois de juin dédié aux plus jeunes

La couverture du numéro 25 prenait une option sur le concours des plus belles Unes de l’année 2025 du Courrier du Vietnam ! À l’occasion du Mois d’action pour les enfants 2025, la rédaction avait fait mouche en sélectionnant la photo de deux petites filles géniales nous offrant des sourires radieux comme on n’en trouve qu’au Vietnam…

L’agence de presse a la plume facile

La Une du numéro 26 déployait noblement le beau logo bleu et rouge, célébrant le 100e anniversaire de la presse révolutionnaire vietnamienne. Habilement conçu, il était composé du nombre 100 et d'une plume stylisée, symbole emblématique de l'arme intellectuelle du journaliste. Plus précisément, le chiffre 1 bleu et les deux zéros - l’un bleu, l’autre rouge - formaient un ruban fluide représentant un siècle de continuité, d’engagement mais aussi de modernisation…

Pour en finir avec le millefeuille administratif

La Une du numéro 27 avait été déconseillée aux acrophobes, ceux qui ont une peur intense et irrationnelle des hauteurs et du vide. En effet, la photo pouvait donner le tournis, car Trung Hòa - Nhân Chính est une zone urbaine au sud-ouest de Hanoï qui regorge de tours, d’immeubles, de banques, d’entreprises ou de sièges sociaux, qui s’élèvent à des hauteurs impressionnantes…

Promouvoir l'innovation à tous les étages

La Une du numéro 28 mettait en scène un cadre du groupe VNPT, illustrant quatre événements étroitement liés aux nouvelles technologies. Sur sa tablette, on distinguait notamment une séquence d’un important séminaire consacré à la promotion des investissements dans les hautes technologies et les industries de soutien…

Culture en action, pays en expansion

La Une du numéro 29 nous ravissait avec le sourire lumineux de deux artistes de la troupe de chèo de Hanoï. Ce théâtre populaire du Nord du Vietnam, associant chant, danse, musique et récit, s’inspire de contes et de satires sociales pour donner vie à une tradition profondément enracinée…

Le développement durable au rythme des cultures

Dans ce numéro 30, on avait salué la diversité ethnique et les ambitions de la nouvelle province de Lâm Đông depuis le 1er juillet 2025.

Mettre en valeur les patrimoines culturels et naturels

La Une du numéro 31 avait clôturé en majesté le mois de juillet 2025. Ce dernier opus mettait à l’honneur un Vietnam qui affirme fièrement sa voix sur la scène du patrimoine mondial. En couverture, les lecteurs étaient conviés à une immersion captivante dans les beautés inouïes et insoupçonnées du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng (Centre).

Le Vietnam mise sur les énergies renouvelables

La Une du numéro 32 mettait en lumière l'immense potentiel du Vietnam en matière d'énergies éolienne, solaire et de biomasse, le positionnant comme une véritable pépite énergétique en Asie du Sud-Est. L’image illustrée montrait le développement de parcs éoliens et solaires dans la commune de Thuân Bac de la province de Khánh Hòa (Centre), reflet d’une volonté affirmée de faire de la transition énergétique une priorité stratégique…

Tous unis contre le mal-logement

La Une du numéro 33 nous invitait à réfléchir sur le simple fait de posséder quatre murs et un toit… Selon les données du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales de 2024, près de 274.000 foyers - regroupant familles pauvres, quasi-pauvres et celles ayant rendu des services à la révolution et les proches des martyrs - vivaient encore dans des logements précaires…

Place financière mondiale : le Vietnam vise 2035 !

La semaine dernière, la Une du numéro 34 mettait en valeur Hô Chi Minh-Ville, sa rivière, ses ponts, ses immeubles, ses infrastructures et son développement spectaculaire, qui lui permet désormais de se classer 98ᵉ sur 119 villes dans l’Indice mondial des centres financiers 2025. On avait appris, en mars 2025, que le score de Hô Chi Minh-Ville avait progressé de 25 points, atteignant 654, soit son meilleur résultat depuis 2022.

80 ans de marche pour l’Indépendance, la Liberté et le Bonheur

La Une du numéro 35 avait offert une belle série de multiples de 5 à l’occasion des 80 ans de la Révolution d’Août et de la Déclaration d’indépendance du 2 septembre 1945, proclamée par le Président Hô Chi Minh, né le 19 mai (5) 1890. Cette Révolution de 1945 demeure l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire vietnamienne. En effet, dès les années 1930, de puissants soulèvements populaires avaient forgé une solide expérience révolutionnaire…

Un 2 septembre hautement symbolique

La Une du numéro 36 avait été à la hauteur des répétitions de célébration des 80 ans d’indépendance du Vietnam. Cette photo n’était qu’un aperçu de tout ce qui avait été programmé lors de ces festivités marquant également la Fête nationale. À Hanoï, toutes les rues étaient aux couleurs du drapeau national, créant une atmosphère vibrante. La cérémonie officielle avait débuté à 06h30 le 2 septembre 2025 par une procession aux flambeaux traditionnelle, 21 coups de canon et surtout le passage aérien de l’armée de l’air comme pour réveiller la foule et lui souhaiter la bienvenue.

Anatomie de la croissance vietnamienne depuis huit décennies

La Une du numéro 37 revenait sur l'importance des célébrations des 80 ans d’indépendance du Vietnam. Elle mettait en avant les principales figures politiques du pays ainsi que les forces militaires, qu'elles soient terrestres, aériennes ou navales. Le mot "croissance", imprimé en jaune, offrait aussi l'occasion de dresser un bilan sur la puissance économique du pays du Dragon…

Un complexe médiatique national avant-gardiste

Le Courrier du Vietnam figurait… à la Une du numéro 38. Nous étions alors au stand de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Centre d’exposition du Vietnam, à Hanoï, où nombre de ses titres étaient présentés. La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, y avait présenté avec fierté au ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, une production spéciale du seul journal francophone du pays, publiée à l’occasion des 80 ans de l’indépendance du pays.

Quang Ninh, bastion stratégique du Nord-Est vietnamien

À la Une du numéro 39, la province de Quang Ninh dévoilait ses multiples facettes. Située au Nord-Est du Vietnam, elle est mondialement connue pour la splendeur de la baie de Ha Long. Mais au-delà de ses paysages, Quang Ninh incarne un véritable Vietnam miniature - un territoire à la fois touristique, économique et militaire, souvent qualifié de “forteresse” ou de “bouclier d’acier”.

L’expertise des seniors

En Une du numéro 40, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, apparaissait souriant aux côtés d’aînés exemplaires venus de tout le pays pour fêter le 83e anniversaire de la Journée nationale consacrée aux personnes âgées au Vietnam. Cette célébration visait à garantir leur sécurité, leur dignité et à lutter contre toute forme de violence ou d’abus. D’autres temps forts leur rendaient également hommage, comme la Journée internationale des aînés, célébrée le 1er octobre, qui met en lumière leur contribution essentielle à la société.

Des lanternes pour allumer vos rêves

À la Une du numéro 41, des enfants émerveillés brandissaient avec enthousiasme l’un des symboles de la fête de la mi-automne : la lanterne en forme d’étoile. Ces lanternes jouent un rôle central dans les célébrations, tout comme celles en forme de poissons ou d’animaux divers. Également appelée fête de la pleine lune, elle a été célébrée, le 15e jour du huitième mois lunaire, partout dans le pays ainsi que par les communautés vietnamiennes à l’étranger.

Mieux établir la pensée stratégique

Dans cette Une du numéro 42, on retrouvait le secrétaire général du Parti, Tô Lâm. Cette fois, il présidait au siège du Comité central du Parti communiste (PCV), la plus haute instance du Parti entre deux congrès…

Femmes vietnamiennes d’aujourd’hui

La Une du numéro 43 montrait des Vietnamiennes de toutes générations, vêtues de l’áo dài, la tenue traditionnelle, brandissant fièrement le drapeau national à l’occasion de leur journée du 20 octobre. Enseignantes, auteures, poétesses, cinéastes, banquières, chirurgiennes esthétiques ou directrices de cabinet, elles incarnaient une génération résolue à relever les défis contemporains et à affirmer leur rôle dans tous les secteurs, notamment celui de l’éducation…

Un tremplin pour lutter contre la cybercriminalité

À la Une du numéro 44, il n’y avait ni paysages, ni hommes ou femmes politiques, ni monuments célèbres, encore moins de fêtes ou de rencontres bilatérales. À la place, se trouvait un logo qui occupait toute la couverture, celui de la “Convention de Hanoï”. Depuis quelques jours, il figurait en bonne place sur le site Internet du Courrier du Vietnam, lecourrier.vn.

Pour une vie prospère, libre et heureuse

Le numéro 45 avait clôturé le mois d’octobre. Paru le 31 dans toutes les bonnes librairies, il s’ouvrait sur une superbe Une mettant à l’honneur de jeunes femmes H’mông en costumes traditionnels. Radieuses et souriantes, elles auraient tout aussi bien pu figurer en couverture du numéro 43, consacré à la Fête des femmes vietnamiennes (20 octobre)…

Tolérance zéro pour les chalutiers hors-la-loi

La Une du numéro 46 avait été déconseillée aux personnes sujettes à la naupathie, autrement dit au “mal de mer”. On y voyait deux bateaux de pêche prenant le large sur une mer agitée. À bord, les pêcheurs participaient à leur manière à la mobilisation nationale inscrite dans une stratégie globale de durabilité du secteur et de souveraineté maritime…

Éducation, un levier stratégique pour l’avenir

La Une du numéro 47 nous invitait à rencontrer Quàng Thi Xuân, directrice adjointe de l’École primaire semi-internat des minorités de Muong Lan, située dans une commune particulièrement défavorisée du district frontalier de Sôp Côp, dans la province montagneuse de Son La (Nord). Cette éducatrice chaleureuse apparaissait entourée de ses élèves lors d’une leçon en pleine nature. Cette image saisissante mettait en lumière le travail quotidien, exigeant et souvent harassant d’une enseignante, mais aussi d’une cadre éducative transmettant avec dévouement son savoir à la jeunesse…

Numéro 48 : Une ribambelle d’icônes culturelles

La Une du numéro 48 nous conduisait encore une fois au nord du pays. Si celle du numéro 47 se situait au nord-ouest, celle du numéro 48 mettait en valeur le nord-est, exactement la ville de Từ Sơn dans la province de Bắc Ninh, terre ancestrale vietnamienne reconnue pour ses chants populaires alternés nommés ''Quan ho'', mais aussi pour ses anciennes pagodes et ses plats traditionnels. Le Chant quan ho est considéré comme patrimoine culturel immatériel de cette région, reconnu par l’Unesco. On peut l’entendre au Temple Đô, particulièrement lors des trois premiers mois lunaires, sous forme de représentations gratuites de spectacles dédiés aux touristes, aux visiteurs d’un jour ainsi qu’aux étudiants avides de retrouver leurs racines…

L’égalité des genres, un droit fondamental

À Lai Châu, dans le Nord du Vietnam, deux femmes d’une ethnie minoritaire avaient récemment suivi une formation dispensée par un garde-frontière dans le cadre du mouvement d’“Alphabétisation numérique”. Cette image, choisie pour illustrer la Une du numéro 49, symbolisait le “Mois national d’action pour l’égalité des genres et la lutte contre les violences”. Elle témoignait des progrès accomplis par les femmes issues des minorités, désormais plus présentes dans le développement socio-économique de leurs communautés.

Et si on se faisait une toile ?

En lisant trop rapidement la Une du numéro 50, on aurait pu croire à un numéro spécial sur James Bond, le célèbre espion britannique également connu sous son matricule 007. Il y avait bien le mot bond, mais sans majuscule ! Ce n’était donc pas un nom propre, mais bien le nom commun bond, synonyme de hausse ou d’essor. Mais le sujet était quand même le cinéma, avec une très belle pellicule dorée composée de belles images de films vietnamiens récents comme Mưa đỏ (pluie rouge) ou Tử chiến trên không (Combat mortel dans le ciel)…

Mieux vaut prévenir et... sourire

La Une du numéro 51 nous avait conduits à l’extrémité nord du Vietnam, et plus précisément dans la province de Hà Giang, fusionnée depuis juillet dernier avec celle de Tuyên Quang. Hà Giang dispose d’un territoire tout à fait exceptionnel qui permet, pour les grands voyageurs qui la fréquentent, d’aller à la rencontre des ethnies minoritaires du Nord du Vietnam comme les Hmong, les Tày ou les Dao…

Noël au Vietnam, c’est tout un programme

L’esprit de Noël régnait en maître à la Une du numéro 52. Le Père Noël était déjà prêt pour la distribution générale de cadeaux. Le sapin de Noël était exemplaire, tout chargé d’étoiles et de guirlandes. Tout était à l’image de ce qui se passe dans les rues, les édifices religieux, mais aussi dans les centres commerciaux des grandes et moins grandes villes du pays depuis la mi-novembre. Tout est absolument magnifique, il n’y a pas de fausse note et la magie de Noël s’impose, se parant de décorations vives et raffinées et donnant à la population une belle énergie et un enthousiasme contagieux.

Avancées numériques spectaculaires

La Une du numéro 53, dernier numéro de 2025, mettait en scène à nouveau un cadre du groupe VNPT, comme cela avait été le cas en Une du numéro 28 de juillet dernier. Il regardait toujours avec attention sa tablette, véritable boule de cristal où il voyait avec délectation les avancées numériques spectaculaires du pays, les nouveaux robots qui agissaient dans les usines, les nouvelles voitures électriques et connectées, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et même un étrange humanoïde ainsi qu’un objet volant non identifié !

