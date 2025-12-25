Le Vietnam continue d’affirmer son rôle, sa position et son identité au sein des Nations unies

Dans un contexte international marqué par de profondes incertitudes, une intensification des rivalités stratégiques et la multiplication des crises, le Vietnam a continué, en 2025, d’affirmer son rôle, sa crédibilité et son identité au sein des Nations unies (ONU), confirmant sa position de membre actif, responsable et fiable de la communauté internationale.

>> Le Vietnam s’engage à contribuer davantage au sein du G77 à l’ONU

>> L'ONU apprécie la position du Vietnam en faveur du multilatéralisme

>> Multilinguisme : le Vietnam contribue avec la traduction du "Pacte pour l'Avenir"

Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, l’année 2025 a été marquée par de fortes turbulences et de nombreux défis. La concurrence stratégique entre les grandes puissances, la montée du unilatéralisme et de la politique de la force se sont intensifiées, érodant gravement les principes fondamentaux du droit international. Parallèlement, les défis de sécurité non traditionnels - changement climatique, catastrophes naturelles, crises humanitaires - ont continué de peser lourdement sur la stabilité mondiale, touchant particulièrement les pays en développement.

Ces évolutions ont mis l’ONU face à des défis majeurs, accentuant les divisions entre États membres et compliquant la mobilisation de ressources pour les priorités communes, notamment le développement durable, la lutte contre le changement climatique et les opérations de maintien de la paix. La multiplication des votes au sein de l’Assemblée générale, au détriment du consensus, illustre ces tensions croissantes.

Dans ce contexte complexe, des avancées notables ont néanmoins été enregistrées. L’Organisation des Nations unies a poursuivi ses efforts pour renforcer le cadre juridique multilatéral, comme en témoigne l’ouverture à la signature de la Convention sur la lutte contre la cybercriminalité à Hanoï, qui a réuni dès son lancement 72 États signataires. L’entrée en vigueur prochaine de l’Accord sur la biodiversité marine en haute mer (BBNJ), ainsi que l’adoption d’un accord mondial sur la prévention et la réponse aux pandémies, constituent également des jalons majeurs. Parallèlement, l’initiative de réforme "ONU 80", proposée par le Secrétaire général, vise à renforcer l’efficacité, la transparence et le caractère inclusif de l’Organisation.

Dans ce cadre général, la participation du Vietnam aux travaux de l’ONU s’est distinguée par plusieurs réalisations majeures en 2025. La présence et l’implication directes des plus hauts dirigeants vietnamiens aux événements clés de l’ONU ont porté des messages forts en faveur du multilatéralisme, de la paix et du développement durable, comme la participation du président de la République, Luong Cuong, au débat général de haut niveau de la 80e session de l’Assemblée générale, et celle du Premier ministre Pham Minh Chinh à la troisième Conférence des Nations unies sur les océans.

L’organisation à Hanoï de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention sur la cybercriminalité - désormais connue sous le nom de "Convention de Hanoï" - a constitué un jalon historique, associant pour la première fois le nom de la capitale vietnamienne à un traité international de portée mondiale.

Autre événement marquant, la visite au Vietnam, pour la deuxième fois au cours d’un même mandat, du secrétaire général de l’ONU António Guterres en octobre 2025, a témoigné de la reconnaissance internationale croissante du rôle du pays. Le secrétaire général a alors qualifié le Vietnam de partenaire exemplaire de l’ONU et de pilier du monde multipolaire, estimant qu’il devait bénéficier d’une voix et d’une représentation accrues dans la gouvernance mondiale.

Sur le plan institutionnel, le Vietnam a été réélu au Conseil des droits de l’homme de l’ONU avec le plus grand nombre de voix parmi les candidats de la région Asie-Pacifique, confirmant la confiance de la communauté internationale dans ses contributions et ses efforts en matière de promotion et de protection des droits humains. Le pays a également continué d’assumer des responsabilités majeures, notamment à la présidence de la Conférence des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (SPLOS), au sein du Conseil exécutif d’ONU Femmes, ainsi que dans plusieurs autres mécanismes multilatéraux.

Par ailleurs, le Vietnam a engagé activement les préparatifs de sa présidence désignée de la Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 2026, multipliant les consultations régionales et affirmant sa capacité de coordination et de médiation sur des questions cruciales pour la paix et la sécurité internationales.

Ces réalisations s’inscrivent dans une vision stratégique renouvelée, alors que le projet de documents du XIVe Congrès national du Parti érige pour la première fois la diplomatie et l’intégration internationale au rang de missions "essentielles et permanentes", aux côtés de la défense et de la sécurité. Cette orientation traduit l’importance croissante accordée à la diplomatie comme levier de protection des intérêts nationaux, de mobilisation des ressources pour le développement et de renforcement de la position du Vietnam sur la scène internationale.

En 2026, année charnière marquée par la mise en œuvre des résolutions du XIVᵉ Congrès national du Parti et par les préparatifs du 50ᵉ anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ONU, le pays entend poursuivre cette dynamique. Les priorités incluent une participation active aux grands rendez-vous onusiens, l’exercice de la présidence de la Conférence d’examen du TNP, ainsi que le renforcement de son engagement au sein des principaux organes et forums multilatéraux.

À travers ces efforts, le Vietnam continue de consolider son image d’acteur constructif, responsable et engagé, contribuant de manière tangible aux travaux de l’ONU et aux objectifs communs de paix, de sécurité et de développement durable, a conclu l’ambassadeur.

VNA/CVN