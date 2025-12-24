Vietnam - Chine

Les relations bilatérales sont entrées dans une nouvelle ère de coopération approfondie

Les relations entre le Vietnam et la Chine maintiennent une dynamique de développement positive et globale, atteignant un "niveau sans précédent" tout en entrant dans une nouvelle ère de coopération approfondie.

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré le Professeur Wang Yong, directeur du Centre de recherche en économie politique internationale de l’Université de Pékin, lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Chine.

Selon cet expert, l'année 2025, marquant le 75e anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques, a été jalonnée par des visites de haut niveau et des échanges intenses entre divers organes et localités. Cette fréquence élevée de contacts souligne la vigueur exceptionnelle du partenariat stratégique intégral.

Parallèlement, le renforcement des échanges populaires, culturels et universitaires constitue un socle socioculturel solide, garantissant une croissance stable et durable des relations de bon voisinage.

Sur le plan économique, le Professeur Wang Yong met en avant la forte complémentarité des structures commerciales, ouvrant la voie à une expansion continue des investissements dans les infrastructures, les hautes technologies et la recherche-développement (R&D). Il salue également la politique étrangère équilibrée et flexible du Vietnam, qui renforce sa stature internationale et son rôle de "passerelle" régionale pour l'intégration économique.

Affirmant que les deux deux pays connaissent un âge d'or de leurs relations, l’expert prévoit un élargissement de la coopération vers l'énergie, l’innovation, les sciences, les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée dans les années à venir.

VNA/CVN